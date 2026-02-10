Uklon будет работать круглосуточно еще в 7 городах Украины

Сервис заказа поездок Uklon будет работать круглосуточно еще в семи городах Украины: Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Сумах и Чернигове.

В компании объяснили, что решение принято в ответ на призыв президента Украины и в соответствии с правительственным постановлением о преодолении последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. Также отмечается, что в условиях отключений электроэнергии и нестабильной работы энергосистемы ночные поездки могут быть критически важными — к пунктам несокрушимости, больницам, вокзалам или для срочной доставки лекарств.

После массированных атак на энергетическую инфраструктуру в разные периоды войны украинские города регулярно переходили в режим аварийных или стабилизационных отключений, что напрямую влияло на ночную мобильность населения. Правительственное постановление о гибком режиме комендантского часа предусматривает, что в период энергетического кризиса регионы могут вводить особые правила движения: частному транспорту, включая такси, разрешается движение 24/7 без специальных пропусков для доступа к пунктам несокрушимости, заправкам и другим критически важным объектам с автономным питанием.

Расширение правил не ограничивается одним оператором. В Киеве с 17 января после согласования с местными властями такси Uklon и Bolt уже работают в ночное время, включая период комендантского часа. Во Львове похожий режим работы такси, включая возможность вызова во время комендантского часа, действует уже около года в рамках местного пилотного проекта, где пассажиры воспользовались сервисом более 600 тысяч раз.