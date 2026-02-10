Uklon працюватиме цілодобово ще у 7 містах України    

Uklon працюватиме цілодобово ще у 7 містах України10.02.26
Сервіс замовлення поїздок Uklon працюватиме цілодобово ще у семи містах України: Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах та Чернігові.
У компанії пояснили, що рішення ухвалене у відповідь на заклик президента України та відповідно до урядової постанови про подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. Також зазначається, що в умовах відключення електроенергії та нестабільної роботи енергосистеми нічні поїздки можуть бути критично важливими — до пунктів незламності, лікарень, вокзалів або для термінової доставки ліків.
Після масованих атак на енергетичну інфраструктуру у різні періоди війни українські міста регулярно переходили до режиму аварійних чи стабілізаційних відключень, що безпосередньо впливало на нічну мобільність населення. Урядова постанова про гнучкий режим комендантської години передбачає, що в період енергетичної кризи регіони можуть запроваджувати особливі правила руху: приватному транспорту, включаючи таксі, дозволяється рух 24/7 без спеціальних перепусток для доступу до пунктів незламності, заправок та інших критично важливих об’єктів з автономним харчуванням.
Розширення правил не обмежується одним оператором. У Києві з 17 січня після погодження з місцевою владою таксі Uklon та Bolt вже працюють у нічний час, включаючи період комендантської години. У Львові схожий режим роботи таксі, зокрема можливість виклику під час комендантської години, діє вже близько року в рамках місцевого пілотного проекту, де пасажири скористалися сервісом понад 600 тисяч разів.
