   

Uklon працюватиме цілодобово ще у 7 містах України

10.02.26

uklon new design 2018

 

Сервіс замовлення поїздок Uklon працюватиме цілодобово ще у семи містах України: Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах та Чернігові.

 

У компанії пояснили, що рішення ухвалене у відповідь на заклик президента України та відповідно до урядової постанови про подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. Також зазначається, що в умовах відключення електроенергії та нестабільної роботи енергосистеми нічні поїздки можуть бути критично важливими — до пунктів незламності, лікарень, вокзалів або для термінової доставки ліків.

 

Після масованих атак на енергетичну інфраструктуру у різні періоди війни українські міста регулярно переходили до режиму аварійних чи стабілізаційних відключень, що безпосередньо впливало на нічну мобільність населення. Урядова постанова про гнучкий режим комендантської години передбачає, що в період енергетичної кризи регіони можуть запроваджувати особливі правила руху: приватному транспорту, включаючи таксі, дозволяється рух 24/7 без спеціальних перепусток для доступу до пунктів незламності, заправок та інших критично важливих об’єктів з автономним харчуванням.

 

Розширення правил не обмежується одним оператором. У Києві з 17 січня після погодження з місцевою владою таксі Uklon та Bolt вже працюють у нічний час, включаючи період комендантської години. У Львові схожий режим роботи таксі, зокрема можливість виклику під час комендантської години, діє вже близько року в рамках місцевого пілотного проекту, де пасажири скористалися сервісом понад 600 тисяч разів.


