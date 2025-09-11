Зберігання листування та медіафайлів у Signal стане платним11.09.25
Месенджер Signal представив нову систему резервного копіювання, яка працює з повним наскрізним шифруванням. Функція поки що доступна в обмеженому режимі: частина можливостей пропонується безкоштовно, а розширений пакет доступний за окрему плату.
Безкоштовна версія передбачає збереження листування та медіафайлів за останні 45 днів з обмеженням 100 МБ. Підписка вартістю $1,99 на місяць відкриває доступ до повних резервних копій обсягом до 100 ГБ без обмеження терміну зберігання.
Резервні копії створюються лише після активації опції самим користувачем у налаштуваннях. Після включення система щодня формує зашифрований архів повідомлень та медіа, замінюючи попередній. При цьому до бекапа не потрапляють повідомлення, налаштовані на автоматичне зникнення протягом доби, а також матеріали для одноразового перегляду.
У компанії пояснили, що зберігання медіа потребує значних ресурсів, а для некомерційної організації, яка принципово не заробляє на рекламі та продажу даних користувачів, подібна модель фінансування стала вимушеною.
Усі резервні копії в Сигнал захищені технологією “нульового розголошення” і не прив’язані ні до облікового запису, ні до способу оплати. Доступ до архіву можливий лише за допомогою унікального 64-символьного ключа відновлення, який генерується безпосередньо на пристрої. У разі втрати відновити доступ неможливо. Користувач може створити новий ключ для майбутніх копій.
На даний момент функція доступна в бета-версії Signal для Android. Найближчим часом компанія обіцяє випустити оновлення для iOS та настільних комп’ютерів, а пізніше дозволить зберігати зашифровані архіви у вибране користувачем місце зберігання.
