Хранение переписки и медиафайлов в Signal станет платным11.09.25
Мессенджер Signal представил новую систему резервного копирования, которая работает с полным сквозным шифрованием. Функция пока доступна в ограниченном режиме: часть возможностей предлагается бесплатно, а расширенный пакет доступен за отдельную плату.
Бесплатная версия предусматривает сохранение переписки и медиафайлов за последние 45 дней с ограничением в 100 МБ. Подписка стоимостью $1,99 в месяц открывает доступ к полным резервным копиям объёмом до 100 ГБ без ограничения по сроку хранения.
Резервные копии создаются только после активации опции самим пользователем в настройках. После включения система ежедневно формирует зашифрованный архив сообщений и медиа, заменяя предыдущий. При этом в бэкап не попадают сообщения, настроенные на автоматическое исчезновение в течение суток, а также материалы для одноразового просмотра.
В компании объяснили что хранение медиа требует значительных ресурсов, а для некоммерческой организации, которая принципиально не зарабатывает на рекламе и продаже данных пользователей, подобная модель финансирования стала вынужденной.
Все резервные копии в Сигнал защищены технологией “нулевого разглашения” и не привязаны ни к аккаунту, ни к способу оплаты. Доступ к архиву возможен только с помощью уникального 64-символьного ключа восстановления, который генерируется прямо на устройстве. В случае его утери восстановить доступ невозможно. Пользователь может лишь создать новый ключ для будущих копий.
Сейчас функция доступна в бета-версии Signal для Android. В ближайшее время компания обещает выпустить обновление для iOS и настольных компьютеров, а позже позволит сохранять зашифрованные архивы в выбранное пользователем место хранения.
