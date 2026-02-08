SpaceX купила xAI Ілон Маск став першою людиною у світі зі статком понад $850 млрд

Ілон Маск став першою людиною в історії з капіталом понад $850 млрд після злиття SpaceX та xAI. За оцінками Forbes, угода збільшила його статки на $84 млрд — до рекордних $852 млрд. Загальна оцінка об’єднаної компанії становить близько $1,25 трлн.

До угоди Маск володів близько 42% SpaceX (приблизно $336 млрд) та 49% xAI (близько $250 млрд). Після злиття SpaceX оцінюється в $1 трлн, xAI — $250 млрд, а частка Маска в об’єднаній структурі становить 43%, що оцінюється в $542 млрд.

Що належить Ілону Маску

SpaceX залишається найдорожчим активом бізнесмена. Крім цього, Маск має близько 12% акцій Tesla вартістю $178 млрд і опціони на $124 млрд. До розрахунків не включено компенсаційний пакет Tesla, який потенційно може додати ще до $1 трлн у вигляді акцій, якщо компанія досягне фінансових цілей.

Це вже друге велике об’єднання компаній Маска менш як через рік: раніше xAI об’єднали із соціальною мережею X. Оскільки підприємець виступає одночасно покупцем і продавцем, експерти іноді сумніваються в заявлених оцінках. Майбутнє IPO SpaceX може забезпечити публічну перевірку вартості компанії.

За останні місяці Маск встановив кілька фінансових рекордів, послідовно перевищивши $500 млрд, $600 млрд і $700 млрд. Наразі він приблизно на $578 млрд випереджає другу найбагатшу людину світу — співзасновника Google Ларрі Пейджа, наближаючись до потенційного статусу першого у світі трильйонера.