SpaceX купила xAI. Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более $850 млрд

Илон Маск стал первым человеком в истории с капиталом более $850 млрд после слияния SpaceX и xAI. По оценкам Forbes, сделка увеличила его состояние на $84 млрд — до рекордных $852 млрд. Общая оценка объединенной компании составляет около $1,25 трлн.

До соглашения Маск владел около 42% SpaceX (приблизительно $336 млрд) и 49% xAI (около $250 млрд). После слияния SpaceX оценивается в $1 трлн, xAI — в $250 млрд, а доля Маска в объединенной структуре составляет 43%, что оценивается в $542 млрд.

Что еще принадлежит Илону Маску

SpaceX остается самым дорогим активом бизнесмена. Кроме этого, Маск имеет около 12% акций Tesla стоимостью $178 млрд и опционы на $124 млрд. В расчеты не включен компенсационный пакет Tesla, который потенциально может добавить еще до $1 трлн в виде акций, если компания достигнет финансовых целей.

Это уже второе крупное объединение компаний Маска менее чем через год: ранее xAI объединили с социальной сетью X. Поскольку предприниматель выступает одновременно покупателем и продавцом, эксперты иногда сомневаются в заявленных оценках. Предстоящее IPO SpaceX может обеспечить публичную проверку стоимости компании.

За последние месяцы Маск установил несколько финансовых рекордов, последовательно превысив $500 млрд, $600 млрд и $700 млрд. В настоящее время он примерно на $578 млрд опережает второго самого богатого человека мира — соучредителя Google Ларри Пейджа, приближаясь к потенциальному статусу первого в мире триллионера.