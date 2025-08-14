SMS через Starlink: Київстар протестував супутниковий зв’язок14.08.25
На Житомирщині відбулося перше випробування технології Starlink Direct to Cell за участю міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та CEO «Київстар» Олександра Комарова. Під час тесту вони обмінялися повідомленнями прямо зі смартфонів, без антен та спеціальних терміналів.
Україна стала першою країною в Європі та однією з перших у світі, де запускають цю систему. Вона дозволяє відправляти повідомлення навіть там, де немає покриття мобільної мережі — у горах, при відключеннях електроенергії чи надзвичайних ситуаціях. Для роботи потрібен лише смартфон із підтримкою 4G та SIM-карта «Київстар».
Нині сервіс проходить бета-тестування. Повноцінний запуск всіх абонентів запланований на осінь 2025 року. Інженери компанії продовжать польові випробування по всій країні, перевіряючи передачу повідомлень та мобільних даних у реальних умовах. Паралельно ведуться переговори з виробниками смартфонів про оновлення програмного забезпечення, а надалі планується підтримка месенджерів на кшталт Viber, WhatsApp та Telegram.
Раніше Київстар оголосив про придбання 97% корпоративних прав сервісу Uklon для онлайн-замовлення авто. Сума операції склала 155,2 млн. доларів. Київстар та Uklon продовжать працювати як окремі компанії. За словами генерального директора Uklon, вся команда залишиться у повному складі, а він і надалі очолюватиме компанію. Бізнес буде зосереджено на розвитку сервісів як в Україні, так і на міжнародних ринках.
Це одна з наймасштабніших угод в українському IT-секторі за останній час, яка має стратегічне значення для Київстару у розвитку цифрових послуг. Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте вона є частиною загальної інвестиційної політики групи VEON, яка планує вкласти 1 мільярд доларів у цифрові технології в Україні протягом 2023-2027 років.
Купівля Uklon дозволяє Київстар розширити список своїх послуг за межі мобільного зв’язку та інтернету, інтегруючи сервіси замовлення авто, доставки та реклами (Uklon Ads). Сервіс працює у 27 містах України, а також у Ташкенті (Узбекистан). Щомісяця Uklon виконує понад 10 мільйонів замовлень, а кількість водіїв, які користуються платформою, перевищує 100 тисяч.
