SMS через Starlink: Киевстар протестировала спутниковую связь14.08.25
В Житомирской области прошло первое испытание технологии Starlink Direct to Cell с участием министра цифровой трансформации Михаила Федорова и CEO «Киевстар» Александра Комарова. Во время теста они обменялись сообщениями прямо со смартфонов, без антенн и специальных терминалов.
Украина стала первой страной в Европе и одной из первых в мире, где запускают эту систему. Она позволяет отправлять сообщения даже там, где нет покрытия мобильной сети — в горах, при отключениях электроэнергии или в чрезвычайных ситуациях. Для работы нужен лишь смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта «Киевстар».
Сейчас сервис проходит бета-тестирование. Полноценный запуск для всех абонентов запланирован на осень 2025 года. Инженеры компании продолжат полевые испытания по всей стране, проверяя передачу сообщений и мобильных данных в реальных условиях. Параллельно ведутся переговоры с производителями смартфонов об обновлениях ПО, а в дальнейшем планируется поддержка мессенджеров вроде Viber, WhatsApp и Telegram.
Ранее Киевстар, объявил о приобретении 97% корпоративных прав сервиса Uklon для онлайн-заказа авто. Сумма сделки составила 155,2 млн долларов. Киевстар и Uklon продолжат работать как отдельные компании. По словам генерального директора Uklon, вся команда останется в полном составе, а он и дальше будет возглавлять компанию. Бизнес будет сосредоточен на развитии сервисов как в Украине, так и на международных рынках.
Это одно из самых масштабных соглашений в украинском IT-секторе за последнее время, имеющее стратегическое значение для Киевстар в развитии цифровых услуг. Финансовые детали соглашения не разглашаются, однако оно является частью общей инвестиционной политики группы VEON, которая планирует вложить 1 миллиард долларов в цифровые технологии в Украине в течение 2023-2027 годов.
Покупка Uklon позволяет Киевстару расширить список своих услуг за пределы мобильной связи и интернета, интегрируя сервисы заказа авто, доставки и рекламы (Uklon Ads). Сервис работает в 27 городах Украины, а также в Ташкенте (Узбекистан). Ежемесячно Uklon выполняет более 10 миллионов заказов, а количество водителей, пользующихся платформой, превышает 100 тысяч.
Киевстар хочет привлечь $200 млн при выходе на биржу Nasdaq бизнес Киевстар
Крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» планирует привлечь от $50 до $200 млн в ходе листинга на фондовой бирже Nasdaq в Нью-Йорке в этом году.
