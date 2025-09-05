Смартфон Samsung Galaxy S25 FE вже можна купити в Україні05.09.25
Samsung представила Galaxy S25 FE – оновлену версію “фанатського” смартфона, яка отримала кілька помітних покращень порівняно з попередником. Пристрій працює під керуванням Android 16 з фірмовою оболонкою One UI 8 і отримуватиме оновлення протягом семи років.
Samsung Galaxy S25 FE оснащений 4-нм процесором Exynos 2400, 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 512 ГБ. Система охолодження отримала збільшену на 10% випарну камеру. Акумулятор ємністю 4900 мА·год підтримує провідну зарядку потужністю 45 Вт, а також бездротову та реверсивну бездротову зарядку.
Galaxy S25 FE обладнаний 6,7-дюймовим екраном Dynamic AMOLED з роздільною здатністю 1080×2340 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1900 ніт. На дисплеї вбудовано сканер відбитків пальців. Фронтальна камера оновлена до 12 МП, а основний модуль включає потрійну систему: головний сенсор на 50 МП з оптичною стабілізацією, ультраширококутний на 12 МП та телеоб’єктив на 8 МП із трикратним зумом.
Смартфон підтримує Bluetooth 5.4 та Wi-Fi 6E, а також отримав розширений набір функцій штучного інтелекту: Gemini Live, ProVisual Engine, Now Bar, Circle to Search, Generative Edit, Portrait Studio, Audio Eraser та Instant Slow-mo.
Товщина корпусу складає 7,4 мм за вагою 190 г. Захист відповідає стандарту IP68. Передня та задня панелі прикриті склом Gorilla Glass Victus+, рамка виготовлена з посиленого алюмінію.
Galaxy S25 FE доступний у кольорах Icyblue, Jetblack, Navy та White. У комплекті користувачі одержують шість місяців безкоштовного доступу до Gemini Advanced. Вартість версії з 256 ГБ пам’яті складає 30 999 грн., а варіант з 512 ГБ – 32 999 грн.
