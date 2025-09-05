Смартфон Samsung Galaxy S25 FE уже можно купить в Украине

Samsung представила Galaxy S25 FE — обновлённую версию «фанатского» смартфона, которая получила несколько заметных улучшений по сравнению с предшественником. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8 и будет получать обновления в течение семи лет.

Samsung Galaxy S25 FE оснащён 4-нм процессором Exynos 2400, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ. Система охлаждения получила увеличенную на 10% испарительную камеру. Аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную и реверсивную беспроводную зарядку.

Galaxy S25 FE оборудован 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED с разрешением 1080×2340 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера обновлена до 12 МП, а основной модуль включает тройную систему: главный сенсор на 50 МП с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный на 12 МП и телеобъектив на 8 МП с трёхкратным зумом.

Смартфон поддерживает Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6E, а также получил расширенный набор функций искусственного интеллекта: Gemini Live, ProVisual Engine, Now Bar, Circle to Search, Generative Edit, Portrait Studio, Audio Eraser и Instant Slow-mo.

Толщина корпуса составляет 7,4 мм при весе 190 г. Защита соответствует стандарту IP68. Передняя и задняя панели прикрыты стеклом Gorilla Glass Victus+, рамка выполнена из усиленного алюминия.

Galaxy S25 FE доступен в цветах Icyblue, Jetblack, Navy и White. В комплекте пользователи получают шесть месяцев бесплатного доступа к Gemini Advanced. Стоимость версии с 256 ГБ памяти составляет 30 999 грн, а вариант с 512 ГБ — 32 999 грн.