Samsung Galaxy Book5 Edge – компактний ARM-ноутбук з 5G20.11.25
Samsung наголосила на переході лінійки Galaxy Book у формат Always Connected PC, де ноутбук може працювати через SIM-карту без залежності від Wi-Fi. У центрі цієї концепції – нова платформа Snapdragon X1-26-100, що поєднує 12-ядерний процесор Oryon, графіку Adreno та окремий нейропроцесор для локальних II-задач. Вбудований модем Snapdragon X65 забезпечує підтримку 5G, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4.
Характеристики Samsung Galaxy Book5 Edge
Galaxy Book5 Edge отримав 15,6-дюймовий IPS-дисплей з поділом Full HD, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 512 ГБ вбудованого сховища eUFS. У корпусі товщиною 15,5 мм виробник розмістив набір портів, що включає два USB4, USB 3.2, HDMI 2.1, слот microSD та слот для SIM-картки. За звук відповідає стереосистема із підтримкою Dolby Atmos.
Акумулятор на 61,2 Втч, за даними Samsung, забезпечує до 27 години автономної роботи. Ноутбук важить 1,66 кг та працює під керуванням Windows 11, оптимізованої для ARM-платформ.
Пристрій вже з’явився у продажу за ціною близько 1250 дол. Незважаючи на позиціонування Snapdragon X як основу для бюджетних ноутбуків від $600, новинка Samsung вийшла в преміальному сегменті. Запуск Galaxy Book5 Edge відбувається на тлі оновленої стратегії Microsoft по Windows на ARM і конкуренції в сегменті енергоефективних мобільних ПК. Samsung робить ставку на поєднання автономності, мобільності та інтеграції з екосистемою Galaxy, яка включає смартфони та планшети.
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактний ARM-ноутбук з 5G
