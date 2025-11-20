Samsung Galaxy Book5 Edge – компактный ARM-ноутбук с 5G

Samsung сделала акцент на переходе линейки Galaxy Book в формат Always Connected PC, где ноутбук может работать через SIM-карту без зависимости от Wi-Fi. В центре этой концепции — новая платформа Snapdragon X1-26-100, объединяющая 12-ядерный процессор Oryon, графику Adreno и отдельный нейропроцессор для локальных II-задач. Встроенный модем Snapdragon X65 обеспечивает поддержку 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Характеристики Samsung Galaxy Book5 Edge

Galaxy Book5 Edge получил 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разделением Full HD, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенного хранилища eUFS. В корпусе толщиной 15,5 мм производитель разместил набор портов, включающий два USB4, USB 3.2, HDMI 2.1, слот microSD и слот для SIM-карты. За звук отвечает стереосистема с поддержкой Dolby Atmos.

Аккумулятор на 61,2 Втч, по данным Samsung, обеспечивает до 27 часов автономной работы. Ноутбук весит 1,66 кг и работает под управлением Windows 11, оптимизированной для ARM-платформ.

Устройство уже появилось в продаже по цене около $1250. Несмотря на позиционирование Snapdragon X в качестве основы для бюджетных ноутбуков от $600, новинка Samsung вышла в премиальном сегменте. Запуск Galaxy Book5 Edge происходит на фоне обновленной стратегии Microsoft по Windows на ARM и растущей конкуренции в сегменте энергоэффективных мобильных ПК. Samsung делает ставку на сочетание автономности, мобильности и интеграции с экосистемой Galaxy, которая включает смартфоны и планшеты.