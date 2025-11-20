 

Samsung Galaxy Book5 Edge – компактный ARM-ноутбук с 5G

20.11.25

Samsung Galaxy Book5 Edge

 

Samsung сделала акцент на переходе линейки Galaxy Book в формат Always Connected PC, где ноутбук может работать через SIM-карту без зависимости от Wi-Fi. В центре этой концепции — новая платформа Snapdragon X1-26-100, объединяющая 12-ядерный процессор Oryon, графику Adreno и отдельный нейропроцессор для локальных II-задач. Встроенный модем Snapdragon X65 обеспечивает поддержку 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

 

Характеристики Samsung Galaxy Book5 Edge

 

Samsung Galaxy Book5 Edge

 

Galaxy Book5 Edge получил 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разделением Full HD, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенного хранилища eUFS. В корпусе толщиной 15,5 мм производитель разместил набор портов, включающий два USB4, USB 3.2, HDMI 2.1, слот microSD и слот для SIM-карты. За звук отвечает стереосистема с поддержкой Dolby Atmos.

 

Аккумулятор на 61,2 Втч, по данным Samsung, обеспечивает до 27 часов автономной работы. Ноутбук весит 1,66 кг и работает под управлением Windows 11, оптимизированной для ARM-платформ.

 

Устройство уже появилось в продаже по цене около $1250. Несмотря на позиционирование Snapdragon X в качестве основы для бюджетных ноутбуков от $600, новинка Samsung вышла в премиальном сегменте. Запуск Galaxy Book5 Edge происходит на фоне обновленной стратегии Microsoft по Windows на ARM и растущей конкуренции в сегменте энергоэффективных мобильных ПК. Samsung делает ставку на сочетание автономности, мобильности и интеграции с экосистемой Galaxy, которая включает смартфоны и планшеты.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
356
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

20.11.25
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
views
3
comments 0
LG smart tv 136 inch 2025

В этом обзоре мы разберем ключевые критерии выбора смарт телевизора, сравним актуальные модели Samsung, LG, Sony, Philips и Xiaomi и представим рекомендации.

20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
12.11.25 | 23.00
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
10.11.25 | 05.00
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
09.11.25 | 07.00
10 инноваций Apple изменивших индустрию
08.11.25 | 05.10
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших
07.11.25 | 06.01
Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?
06.11.25 | 04.50
Топ планшетов для игр, обучения и работы

НовостиNews
20.11.25 | 13.16
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактный ARM-ноутбук с 5G  
Samsung Galaxy Book5 Edge

Samsung сделала акцент на переходе линейки Galaxy Book в формат Always Connected PC, где ноутбук может работать через SIM-карту без зависимости от Wi-Fi.

20.11.25 | 10.15
Чип Unisoc T9300 поддерживает камеры 200 Мпикс и спутниковую связь
Unisoc Tiger T310

Чип Unisoc T9300 изготовлен по 6-нм техпроцессу и получил восьмиядерную конфигурацию, интеграцию спутниковой связи и больших модулей камер

20.11.25 | 13.16
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактный ARM-ноутбук с 5G
20.11.25 | 10.15
Чип Unisoc T9300 поддерживает камеры 200 Мпикс и спутниковую связь
20.11.25 | 07.45
Epic Games Store позволит дарить игры друзьям
19.11.25 | 19.05
Биткоин упал ниже $90 тыс. Все еще формирование или уже крах?
19.11.25 | 16.20
Новая Google Gemini 3 може одновременно обрабатывать текст, изображения и аудио
19.11.25 | 13.05
AMD Ryzen 5 7500X3D — возможно самый эффективный процессор среднего уровня
19.11.25 | 10.14
Audi представила концепт своего гоночного болида Формулы-1
19.11.25 | 07.10
Интернет остановился. Сбой в Cloudflare 18 ноября уронил сотни сайтов, включая терминалы McDonald’s
18.11.25 | 19.05
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ оснащен Dimensity 7300 и работает на Android 16
18.11.25 | 16.14
Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €200
18.11.25 | 13.02
Гибридные Porsche получат особенный электродвигатель
18.11.25 | 09.36
WhatsApp добавит интеграцию чатов из других мессенджеров
17.11.25 | 19.08
Google все таки оставит возможность устанавливать приложения в APK
17.11.25 | 16.03
В Steam появятся Андроид-игры
17.11.25 | 13.05
OpenAI представила GPT-5.1 — добавлены варианты ответа быстрый или умный