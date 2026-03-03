Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці  

Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці03.03.26
За підсумками 2025 року постачання смартфонів у Європі знизилися на 1% і склали 134,2 млн. пристроїв. Такі дані наводить аналітична компанія Omdia.
Зниження попиту аналітики пов’язують із уповільненням оновлення пристроїв та набуттям чинності нових вимог Євросоюзу — правил щодо екодизайну та обов’язкового використання роз’єму USB-C.
Samsung зберігає лідерство, Apple оновлює рекорд
Лідером ринку залишається . За рік компанія реалізувала 46,6 млн. смартфонів. Істотний внесок у результати другої половини року зробили моделі Galaxy A16 та Galaxy A56.
Apple посіла друге місце, збільшивши продажі на 6%. Частка компанії досягла рекордних 27% європейського ринку.
До п’ятірки найбільших виробників також увійшли:
- Xiaomi — 16% ринку і 11,8% ринку і 21% року;
- Motorola – 6%;
- Honor – 4% і 3,8 млн пристроїв. Для Honor це перше попадання до топ-5 за підсумками року.
Найбільш продані моделі
Найпопулярнішим смартфоном у Європі у 2025 році став Galaxy A56 із середнього цінового сегменту. До списку найбільш продаваних пристроїв також увійшли Galaxy A16, Galaxy A36 5G та Galaxy S26 Ultra.
Шість позицій, що залишилися в десятці, зайняли моделі лінійки iPhone від Apple.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці смартфон статистика
За підсумками 2025 року постачання смартфонів у Європі знизилися на 1% і склали 134,2 млн. пристроїв. Такі дані наводить аналітична компанія Omdia.
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд AMD Facebook сервери штучний інтелект
У рамках домовленостей компанія Марка Цукерберга протягом п’яти років планує закуповувати прискорювачі штучного інтелекту AMD MI450 для своїх дата-центрів
Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд
LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000
Razer Laptop Sleeve 16 – чохол для ноутбука з бездротовою зарядкою та захистом від ударів
Геймерські монітори Gigabyte GO27Q24 та GO27Q24A на QD-OLED з 240 Гц почали продаватися в Україні
Apple iPhone та iPad отримали допуск НАТО з безпеки
HP: пам’ять та накопичувачі тепер становлять третину вартості ПК
Хто сьогодні створює справді сильні бізнес-сайти: добірка студій
Garmin випустила велике оновлення для 5 смарт годинників
Micron випустила 3 ГБ чіпи пам’яті GDDR7