 

Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці

03.03.26

Honor Win и Win RT

 

За підсумками 2025 року постачання смартфонів у Європі знизилися на 1% і склали 134,2 млн. пристроїв. Такі дані наводить аналітична компанія Omdia.

 

Зниження попиту аналітики пов’язують із уповільненням оновлення пристроїв та набуттям чинності нових вимог Євросоюзу — правил щодо екодизайну та обов’язкового використання роз’єму USB-C.

 

Samsung зберігає лідерство, Apple оновлює рекорд

 

Лідером ринку залишається . За рік компанія реалізувала 46,6 млн. смартфонів. Істотний внесок у результати другої половини року зробили моделі Galaxy A16 та Galaxy A56.

 

Apple посіла друге місце, збільшивши продажі на 6%. Частка компанії досягла рекордних 27% європейського ринку.

 

До п’ятірки найбільших виробників також увійшли:

  • Xiaomi — 16% ринку і 11,8% ринку і 21% року;
  • Motorola – 6%;
  • Honor – 4% і 3,8 млн пристроїв. Для Honor це перше попадання до топ-5 за підсумками року.

 

omdia smartphine market 2025

 

Найбільш продані моделі

 

Найпопулярнішим смартфоном у Європі у 2025 році став Galaxy A56 із середнього цінового сегменту. До списку найбільш продаваних пристроїв також увійшли Galaxy A16, Galaxy A36 5G та Galaxy S26 Ultra.

 

Шість позицій, що залишилися в десятці, зайняли моделі лінійки iPhone від Apple.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
223
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

02.03.26
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
views
5
comments 0
Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше

02.03.26 | 05.23
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
23.02.26 | 05.48
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
16.02.26 | 05.45
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
03.03.26 | 07.08
Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці  
Honor Win и Win RT

За підсумками 2025 року постачання смартфонів у Європі знизилися на 1% і склали 134,2 млн. пристроїв. Такі дані наводить аналітична компанія Omdia.

02.03.26 | 18.46
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд    
meta facebook logos

У рамках домовленостей компанія Марка Цукерберга протягом п’яти років планує закуповувати прискорювачі штучного інтелекту AMD MI450 для своїх дата-центрів

03.03.26 | 07.08
Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці
02.03.26 | 18.46
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд
02.03.26 | 16.21
LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000
02.03.26 | 13.16
Razer Laptop Sleeve 16 – чохол для ноутбука з бездротовою зарядкою та захистом від ударів
02.03.26 | 12.15
Купити смартфони Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Україні можна за ціною від 41 999 грн
02.03.26 | 10.30
Геймерські монітори Gigabyte GO27Q24 та GO27Q24A на QD-OLED з 240 Гц почали продаватися в Україні
02.03.26 | 07.10
Apple iPhone та iPad отримали допуск НАТО з безпеки
01.03.26 | 16.52
HP: пам’ять та накопичувачі тепер становлять третину вартості ПК
01.03.26 | 09.12
Starlink Mobile 5G забезпечить швидкість підключення 150 Мбіт/с навіть в Арктиці
28.02.26 | 15.43
Дослідження: Штучний інтелект у 95% симуляцій використовує ядерну зброю
28.02.26 | 08.09
Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанів екшн камер почали продавати в Україні
27.02.26 | 21.59
Хто сьогодні створює справді сильні бізнес-сайти: добірка студій
27.02.26 | 18.39
Garmin випустила велике оновлення для 5 смарт годинників
27.02.26 | 16.09
Micron випустила 3 ​​ГБ чіпи пам’яті GDDR7
27.02.26 | 13.08
Купити Samsung Galaxy S26 в Україні можна буде дешевшим у версії 512 ГБ