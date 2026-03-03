Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці

За підсумками 2025 року постачання смартфонів у Європі знизилися на 1% і склали 134,2 млн. пристроїв. Такі дані наводить аналітична компанія Omdia.

Зниження попиту аналітики пов’язують із уповільненням оновлення пристроїв та набуттям чинності нових вимог Євросоюзу — правил щодо екодизайну та обов’язкового використання роз’єму USB-C.

Samsung зберігає лідерство, Apple оновлює рекорд

Лідером ринку залишається . За рік компанія реалізувала 46,6 млн. смартфонів. Істотний внесок у результати другої половини року зробили моделі Galaxy A16 та Galaxy A56.

Apple посіла друге місце, збільшивши продажі на 6%. Частка компанії досягла рекордних 27% європейського ринку.

До п’ятірки найбільших виробників також увійшли:

– 6%; Honor – 4% і 3,8 млн пристроїв. Для Honor це перше попадання до топ-5 за підсумками року.

Найбільш продані моделі

Найпопулярнішим смартфоном у Європі у 2025 році став Galaxy A56 із середнього цінового сегменту. До списку найбільш продаваних пристроїв також увійшли Galaxy A16, Galaxy A36 5G та Galaxy S26 Ultra.

Шість позицій, що залишилися в десятці, зайняли моделі лінійки iPhone від Apple.