Рынок смартфонов в 2025 году: Honor впервые в пятерке  

Рынок смартфонов в 2025 году: Honor впервые в пятерке03.03.26
По итогам 2025 года поставки смартфонов в Европе снизились на 1% и составили 134,2 млн устройств. Такие данные приводит аналитическая компания Omdia.
Снижение спроса аналитики связывают с замедлением обновления устройств и вступлением в силу новых требований Евросоюза — правил по экодизайну и обязательному использованию разъема USB-C.
Samsung сохраняет лидерство, Apple обновляет рекорд
Лидером рынка остается Samsung. За год компания реализовала 46,6 млн смартфонов. Существенный вклад в результаты второй половины года внесли модели Galaxy A16 и Galaxy A56.
Apple заняла второе место, увеличив продажи на 6%. Доля компании достигла рекордных 27% европейского рынка.
В пятерку крупнейших производителей также вошли:
- Xiaomi — 16% рынка и 21,8 млн поставленных устройств, что на 1% меньше показателя прошлого года;
- Motorola — 6%;
- Honor — 4% и 3,8 млн устройств. Для Honor это первое попадание в топ-5 по итогам года.
Самые продаваемые модели
Самым популярным смартфоном в Европе в 2025 году стал Galaxy A56 из среднего ценового сегмента. В список наиболее продаваемых устройств также вошли Galaxy A16, Galaxy A36 5G и Galaxy S26 Ultra.
Оставшиеся шесть позиций в десятке заняли модели линейки iPhone от Apple.
