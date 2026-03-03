 

Рынок смартфонов в 2025 году: Honor впервые в пятерке

03.03.26

Honor Win и Win RT

 

По итогам 2025 года поставки смартфонов в Европе снизились на 1% и составили 134,2 млн устройств. Такие данные приводит аналитическая компания Omdia.

 

Снижение спроса аналитики связывают с замедлением обновления устройств и вступлением в силу новых требований Евросоюза — правил по экодизайну и обязательному использованию разъема USB-C.

 

Samsung сохраняет лидерство, Apple обновляет рекорд

 

Лидером рынка остается Samsung. За год компания реализовала 46,6 млн смартфонов. Существенный вклад в результаты второй половины года внесли модели Galaxy A16 и Galaxy A56.

 

Apple заняла второе место, увеличив продажи на 6%. Доля компании достигла рекордных 27% европейского рынка.

 

В пятерку крупнейших производителей также вошли:

  • Xiaomi — 16% рынка и 21,8 млн поставленных устройств, что на 1% меньше показателя прошлого года;
  • Motorola — 6%;
  • Honor — 4% и 3,8 млн устройств. Для Honor это первое попадание в топ-5 по итогам года.

 

omdia smartphine market 2025

 

Самые продаваемые модели

 

Самым популярным смартфоном в Европе в 2025 году стал Galaxy A56 из среднего ценового сегмента. В список наиболее продаваемых устройств также вошли Galaxy A16, Galaxy A36 5G и Galaxy S26 Ultra.

 

Оставшиеся шесть позиций в десятке заняли модели линейки iPhone от Apple.


Рынок смартфонов в 2025 году: Honor впервые в пятерке  
