 

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition не боїться ударів та падінь

05.12.25

Samsung Galaxy Tab A11 Kids Edition

 

Наприкінці листопада Samsung представила спеціальну версію свого бюджетного планшета Galaxy Tab A11+, орієнтовану на наймолодших користувачів. Модель отримала назву Galaxy Tab A11+ Kids Edition і за характеристиками практично повторює стандартний пристрій: у планшета той же процесор MediaTek Dimensity 7300, 11-дюймовий WUXGA-дисплей з роздільною здатністю 1920х1200 пікселів та частотою 90 Гц, а також акумулятор.

 

Основні відмінності Kids Edition зосереджені у зовнішньому оформленні та захисті. Планшет поставляється в масивному гумовому чохлі, здатному витримувати падіння та удари. У конструкції передбачена зручна ручка, яка виконує роль підставки, а також закріплений стілус. Чохол виконаний у насиченому синьому кольорі, а в комплекті є набір наклейок, щоб дитина могла персоналізувати пристрій.

 

Samsung також додала програмне забезпечення з розширеними можливостями батьківського контролю та добіркою дитячих додатків для навчання, творчості та дозвілля. Продаж Galaxy Tab A11+ Kids Edition стартував ексклюзивно в онлайн-магазині Samsung, де планшет оцінений у 330 доларів.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
122
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

25.11.25
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
views
29
comments 0
Sony SRS-XP500

Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки

25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей

НовиниNews
05.12.25 | 19.12
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition не боїться ударів та падінь  
Samsung Galaxy Tab A11 Kids Edition

Наприкінці листопада Samsung представила спеціальну версію свого бюджетного планшета Galaxy Tab A11+, орієнтовану на наймолодших користувачів.

05.12.25 | 16.22
Red Dead Redemption вже доступна на Android та iOS
Red Dead Redemption

Відомий вестерн Red Dead Redemption, що з 2010 року залишався прив’язаним до PlayStation 3 і Xbox 360, з’явився на всіх актуальних платформах.

05.12.25 | 19.12
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition не боїться ударів та падінь
05.12.25 | 16.22
Red Dead Redemption вже доступна на Android та iOS
05.12.25 | 13.06
Xiaomi випустила зарядку GaN третього покоління потужністю 67 Вт
05.12.25 | 09.50
Nvidia GeForce RTX 4060 знову в лідерах Steam
05.12.25 | 06.32
Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом
04.12.25 | 18.55
Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune
04.12.25 | 16.20
Дослідження: 25% українців втратили у зарплаті
04.12.25 | 13.08
Samsung анонсувала перший 2 нм процесор Exynos 2600
04.12.25 | 10.02
Найпопулярніший пароль у 2025 році в Україні – admin
04.12.25 | 07.19
Samsung Galaxy TriFold – перший у світі серійний смартфон, що складається втричі
03.12.25 | 18.44
OpenAI додасть рекламу в ChatGPT
03.12.25 | 16.08
Китайці представили свої DDR5 та LPDDR5X
03.12.25 | 13.40
Геймерський монітор AOC U27G4XM оснащений Mini-LED підсвічуванням, яскравістю до 1200 ніт та частотою оновлення до 320 Гц
03.12.25 | 10.36
Belkin випустила GaN-зарядку BoostCharge Pro потужністю 70 Вт
03.12.25 | 07.25
Microsoft та Crocs представили лімітовані Xbox-крокси за $80