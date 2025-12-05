Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition не боїться ударів та падінь  

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition не боїться ударів та падінь05.12.25
Наприкінці листопада Samsung представила спеціальну версію свого бюджетного планшета Galaxy Tab A11+, орієнтовану на наймолодших користувачів. Модель отримала назву Galaxy Tab A11+ Kids Edition і за характеристиками практично повторює стандартний пристрій: у планшета той же процесор MediaTek Dimensity 7300, 11-дюймовий WUXGA-дисплей з роздільною здатністю 1920х1200 пікселів та частотою 90 Гц, а також акумулятор.
Основні відмінності Kids Edition зосереджені у зовнішньому оформленні та захисті. Планшет поставляється в масивному гумовому чохлі, здатному витримувати падіння та удари. У конструкції передбачена зручна ручка, яка виконує роль підставки, а також закріплений стілус. Чохол виконаний у насиченому синьому кольорі, а в комплекті є набір наклейок, щоб дитина могла персоналізувати пристрій.
Samsung також додала програмне забезпечення з розширеними можливостями батьківського контролю та добіркою дитячих додатків для навчання, творчості та дозвілля. Продаж Galaxy Tab A11+ Kids Edition стартував ексклюзивно в онлайн-магазині Samsung, де планшет оцінений у 330 доларів.
