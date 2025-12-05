 

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition не боится ударов и падений

05.12.25

Samsung Galaxy Tab A11 Kids Edition

 

В конце ноября Samsung представила специальную версию своего бюджетного планшета Galaxy Tab A11+, ориентированную на самых молодых пользователей. Модель получила название Galaxy Tab A11+ Kids Edition и по характеристикам практически повторяет стандартное устройство: у планшета тот же процессор MediaTek Dimensity 7300, 11-дюймовый WUXGA-дисплей с разрешением 1920х1200 пикселей и частотой 90 Гц, а также аккумулятор.

 

Основные отличия Kids Edition сосредоточены во внешнем оформлении и защите. Планшет поставляется в массивном резиновом чехле, способном выдерживать падения и удары. В конструкции предусмотрена удобная ручка, выполняющая роль подставки, а также закрепленный стилус. Чехол выполнен в насыщенном синем цвете, а в комплекте есть набор наклейок, чтобы ребенок мог персонализировать устройство.

 

Samsung также добавила программное обеспечение с расширенными возможностями родительского контроля и подборкой детских приложений для обучения, творчества и досуга. Продажа Galaxy Tab A11+ Kids Edition стартовала эксклюзивно в онлайн-магазине Samsung, где планшет оценен в 330 долларов.


