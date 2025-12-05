Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект    

Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект05.12.25
В Україні стартувало опитування бізнесу щодо впровадження технологій штучного інтелекту. Ініціатива проводиться у рамках дослідження AI Focus 2026, яке готує агентство Top Lead за підтримки Міністерства цифрової трансформації. Мета – з’ясувати, як українські компанії інтегрують ШІ у свою роботу та які практичні результати ця інтеграція дає насправді. Партнером опитування є Forbes Ukraine.
Посилання на опитувальник AI Focus 2026
Організатори пояснюють, що результати дослідження дозволять оцінити місце України у світових процесах впровадження ШІ, зрозуміти рівень зрілості українського бізнесу у використанні нових технологій, визначити можливості, які відкривають штучний інтелект, а також зафіксувати реальні приклади його застосування. У фокусі будуть і підсумки опитування компаній, які вже працюють з такими рішеннями.
Участь у дослідженні дозволить компаніям побачити, як інші гравці ринку впроваджують ШІ, та приймати рішення, спираючись не на публічні виступи, а на конкретні дані. Отримані відповіді допоможуть зрозуміти загальну картину, а розробники та інтегратори рішень можуть використовувати ці дані для вдосконалення своїх продуктів. Організатори зазначають, що учасників буде згадано у методології дослідження, а їх роль у формуванні українського ШІ -ринку буде окремо відзначена.
Компанії, які погодяться надати додаткову інформацію, зможуть бачити свій логотип на ринковій карті разом із зазначенням ініціатив, що вводяться. Приклад такої картки вже оприлюднено у відкритому доступі. Учасники також отримають готове дослідження одними із перших.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект бізнес дослідження події в Україні штучний інтелект
Ініціатива проводиться в рамках дослідження AI Focus 2026, яке готує агентство Top Lead за підтримки Міністерства цифрової трансформації
Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект бізнес дослідження події в Україні штучний інтелект
Ініціатива проводиться в рамках дослідження AI Focus 2026, яке готує агентство Top Lead за підтримки Міністерства цифрової трансформації
Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект
Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект
Red Dead Redemption вже доступна на Android та iOS
Xiaomi випустила зарядку GaN третього покоління потужністю 67 Вт
Nvidia GeForce RTX 4060 знову в лідерах Steam
Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом
Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune
Дослідження: 25% українців втратили у зарплаті
Samsung анонсувала перший 2 нм процесор Exynos 2600
Найпопулярніший пароль у 2025 році в Україні – admin
OpenAI додасть рекламу в ChatGPT
Китайці представили свої DDR5 та LPDDR5X