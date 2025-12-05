Опрос Top Lead и Мин Цифры: Как украинский бизнес использует искусственный интеллект

В Украине стартовал опрос бизнеса по внедрению технологий искусственного интеллекта. Инициатива проводится в рамках исследования AI Focus 2026, которое готовит агентство Top Lead при поддержке Министерства цифровой трансформации. Цель – выяснить, как украинские компании интегрируют ИИ в свою работу и какие практические результаты эта интеграция дает на самом деле. Партнером опроса выступает Forbes Ukraine.

Ссылка на опросник AI Focus 2026

Организаторы объясняют, что результаты исследования позволят оценить место Украины в мировых процессах внедрения ИИ, понять уровень зрелости украинского бизнеса в использовании новых технологий, определить возможности, открываемые искусственным интеллектом, а также зафиксировать реальные примеры его применения. В фокусе будут и итоги опроса уже работающих с такими решениями компаний.

Участие в исследовании позволит компаниям увидеть, как другие игроки рынка внедряют ИИ, и принимать решения, опираясь не на публичные выступления, а на конкретные данные. Полученные ответы помогут понять общую картину, а разработчики и интеграторы решений могут использовать эти данные для совершенствования своих продуктов. Организаторы отмечают, что участники будут упомянуты в методологии исследования, а их роль в формировании украинского ИИ-рынка будет отдельно отмечена.

Компании, которые согласятся предоставить дополнительную информацию, смогут видеть свой логотип на рыночной карте вместе с указанием вводимых инициатив. Пример такой карты уже обнародован в открытом доступе. Участники также получат готовое исследование одними из первых.