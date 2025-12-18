На росії повністю заблокують YouTube

російська влада продовжує звужувати доступ громадян до незалежних джерел інформації. Після блокування Instagram, Facebook, WhatsApp, Discord, Viber і навіть гри Roblox, звинуваченої в кремлі у «пропаганді ЛГБТ», під загрозою повного відключення опинилася ще одна велика платформа – YouTube.

Хоча сервіс вже довгий час свідомо уповільнюють, він досі залишався одним з небагатьох майданчиків, які не повністю контролюються режимом. Однак російські медіа із посиланням на заступника голови комітету держдуми з IT та зв’язку Андрія Свинцова повідомляють, що протягом найближчих шести-дванадцяти місяців YouTube планується остаточно заблокувати. Формально це пояснюють «ворожими діями» платформи проти росії та її громадян, але фактично йдеться про відмову сервісу відновлювати канали пропагандистів та повертати їм монетизацію.

На тлі послідовного закриття інформаційного простору VPN фактично залишається єдиним інструментом, який дозволяє жителям росії отримувати доступ до альтернативної, нецензурованої інформації через державну пропаганду.