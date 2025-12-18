На россии полностью заблокируют YouTube

На россии полностью заблокируют YouTube18.12.25
Российские власти продолжают сужать доступ граждан к независимым источникам информации. После блокировки Instagram, Facebook, WhatsApp, Discord, Viber и даже игры Roblox, обвиненной в кремле в «пропаганде ЛГБТ», под угрозой полного отключения оказалась еще одна большая платформа — YouTube.
Хотя сервис уже долгое время намеренно замедляют, он до сих пор оставался одной из немногих площадок, не полностью контролируемых режимом. Однако российские медиа со ссылкой на заместителя главы комитета госдумы по IT и связи Андрея Свинцова сообщают, что в течение ближайших шести-двенадцати месяцев YouTube планируется окончательно заблокировать. Формально это объясняют «враждебными действиями» платформы против россии и ее граждан, но фактически речь идет об отказе сервиса восстанавливать каналы пропагандистов и возвращать им монетизацию.
На фоне последовательного закрытия информационного пространства VPN фактически остается единственным инструментом, позволяющим жителям россии получать доступ к альтернативной, нецензурированной информации из-за государственной пропаганды.
