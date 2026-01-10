MSI Prestige 14, Raider 16 Max HX, Stealth 16 AI+ показано на CES 2026

На виставці CES 2026 компанія MSI представила велику лінійку нових ноутбуків, що охоплює широкий спектр сценаріїв – від офісної роботи та повсякденних завдань до ігор та контент-креативу. Всі ці моделі побудовані на процесорах Intel Core Ultra Series 3 і використовують графіку NVIDIA GeForce RTX актуального покоління.

Серію Prestige було перероблено практично з нуля. MSI оновила дизайн, зробивши алюмінієвий корпус тоншим, а лінії — більш плавними та округлими. В основі нових моделей використовуються процесори Intel Core Ultra Series 3 з графікою Intel Arc B390, які забезпечують приріст обчислювальної потужності та більш ефективну роботу з ІІ-завданнями, а також дозволяють запускати ресурсомісткі програми та ігри поза стаціонарним робочим місцем.

MSI Prestige 14 и Prestige 16

В рамках CES 2026 MSI показала преміальні моделі Prestige 14 та Prestige 16, орієнтовані на роботу, подорожі та творчі завдання. Вага Prestige 14 становить 1,32 кг, що приблизно на 22 відсотки менше, ніж у попереднього покоління, тоді як Prestige 16 важить 1,59 кг. Акумулятор ємністю 81 Вт·ч, за заявою виробника, забезпечує більше 30 годин відтворення відео у форматі 1080p. За охолодження відповідає система з випарною камерою, двома вентиляторами та технологією Intra Flow, при цьому рівень шуму заявлений нижче 30 дБА. Обидва ноутбуки оснащені 2,8K OLED-дисплеями із частотою оновлення 120 Гц, підтримкою VRR та сертифікацією DisplayHDR True Black 1000.

MSI Prestige 14 Flip і Prestige 16 Flip

Моделі Prestige 14 Flip та Prestige 16 Flip пропонують ту ж апаратну платформу, але виконані у форматі трансформера 2-в-1. Вони отримали сенсорні екрани та підтримку стілусів, причому MSI Nano Pen входить у комплект поставки та зберігається в окремому слоті корпусу. Стилус заряджається безпосередньо в ноутбуці: коротка підзарядка протягом 15 секунд забезпечує до 45 хвилин роботи, а повний цикл займає близько півхвилини. MSI також реалізувала інтеграцію з екосистемою Microsoft – Nano Pen підтримує Copilot з функцією “натисніть, щоб говорити”, що активується утриманням двох кнопок. Серед інших особливостей згадуються збільшений на 53 відсотки Action Touchpad, захист TPM 2.0, підтримка Windows Hello, розпізнавання обличчя та функція Smart Guard.

MSI Prestige 13 AI+

Окремо компанія виділяє Prestige 13 AI+, маса якого становить лише 899 грамів. MSI називає його найлегшим 13-дюймовим ноутбуком у світі з магнієво-алюмінієвим корпусом. Модель побудована на процесорі Intel Core Ultra Series 3 та орієнтована на корпоративне використання з відповідним рівнем захисту даних.

MSI Modern 14S и 16S

Лінійка Modern також отримала оновлений зовнішній вигляд із великою кількістю металевих елементів та менш вираженими гострими гранями. Моделі Modern 14S і 16S, окрім процесорів Intel Core Ultra Series 3, оснащені двома слотами оперативної пам’яті, що спрощує подальший апгрейд. У наборі інтерфейсів передбачені USB-A, USB-C з підтримкою зарядки та виведення зображення, HDMI, RJ-45 та слот microSD. Товщина корпусу складає 11,1 мм, а вага версії Modern 14S OLED – близько 1,3 кг.

MSI Raider 16 Max HX

Ігрова модель Raider 16 Max HX позиціонується MSI як одна з найпродуктивніших у своєму класі. Це перший ігровий ноутбук компанії із сумарною потужністю системи до 300 Вт. Графічні прискорювачі RTX 5090 або RTX 5080 можуть споживати до 175 Вт, а процесор Intel Core Ultra 200HX відводиться ще 125 Вт. Охолодження реалізовано за допомогою системи Cooler Boost Trinity з трьома вентиляторами, шістьма тепловими трубками та термоінтерфейсом із фазовим переходом.

Пристрій оснащений 2,5K OLED-екраном з частотою оновлення 240 Гц та сертифікацією DisplayHDR True Black 1000, що робить його придатним як для ігор, так і для роботи з графікою. MSI також спростила доступ до компонентів – нижня панель швидко знімається, відкриваючи доступ до модулів DDR5 та накопичувачів PCIe Gen5.

MSI Stealth 16 AI+

Модель Stealth 16 AI+ була відзначена нагородою CES Innovation Award. Товщина корпусу ноутбука становить 16,6 мм, а вага – менше 2 кг. Незважаючи на компактні габарити, пристрій оснащений акумулятором високої ємності та оновленою системою охолодження, яка, за даними MSI, дозволяє виділити додатково до 20 Вт потужності для відеокарт серії RTX 50. Серед роз’ємів вказані USB-A, два порти Thunderbolt 4, HDMI 2.1 і RJ.

Серія Crosshair також була оновлена ​​та отримала процесори Intel Core Ultra 200HX у поєднанні з відеокартами RTX 50. Сукупна потужність таких систем досягає 200 Вт. Як опція пропонується QHD+ OLED-дисплей з частотою оновлення 165 Гц, а клавіатура може оснащуватися 24-зонним RGB-підсвічуванням.