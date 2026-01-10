MSI Prestige 14, Raider 16 Max HX, Stealth 16 AI+ показаны на CES 2026   

MSI Prestige 14, Raider 16 Max HX, Stealth 16 AI+ показаны на CES 202610.01.26
На выставке CES 2026 компания MSI представила обширную линейку новых ноутбуков, охватывающую широкий спектр сценариев — от офисной работы и повседневных задач до игр и контент-креатива. Все показанные модели построены на процессорах Intel Core Ultra Series 3 и используют графику NVIDIA GeForce RTX актуального поколения.
Серия Prestige была переработана практически с нуля. MSI обновила дизайн, сделав алюминиевый корпус тоньше, а линии — более плавными и округлыми. В основе новых моделей используются процессоры Intel Core Ultra Series 3 с графикой Intel Arc B390, которые обеспечивают прирост вычислительной мощности и более эффективную работу с ИИ-задачами, а также позволяют запускать ресурсоёмкие приложения и игры вне стационарного рабочего места.
MSI Prestige 14 и Prestige 16
В рамках CES 2026 MSI показала премиальные модели Prestige 14 и Prestige 16, ориентированные на работу, путешествия и творческие задачи. Вес Prestige 14 составляет 1,32 кг, что примерно на 22 процента меньше, чем у предыдущего поколения, тогда как Prestige 16 весит 1,59 кг. Аккумулятор ёмкостью 81 Вт·ч, по заявлению производителя, обеспечивает более 30 часов воспроизведения видео в формате 1080p. За охлаждение отвечает система с испарительной камерой, двумя вентиляторами и технологией Intra Flow, при этом уровень шума заявлен ниже 30 дБА. Оба ноутбука оснащены 2,8K OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, поддержкой VRR и сертификацией DisplayHDR True Black 1000.
MSI Prestige 14 Flip и Prestige 16 Flip
Модели Prestige 14 Flip и Prestige 16 Flip предлагают ту же аппаратную платформу, но выполнены в формате трансформера 2-в-1. Они получили сенсорные экраны и поддержку стилуса, причём MSI Nano Pen входит в комплект поставки и хранится в отдельном слоте корпуса. Стилус заряжается непосредственно в ноутбуке: короткая подзарядка в течение 15 секунд обеспечивает до 45 минут работы, а полный цикл занимает около полуминуты. MSI также реализовала интеграцию с экосистемой Microsoft — Nano Pen поддерживает Copilot с функцией «нажми, чтобы говорить», активируемой удержанием двух кнопок. Среди других особенностей упоминаются увеличенный на 53 процента Action Touchpad, защита TPM 2.0, поддержка Windows Hello, распознавание лица и функция Smart Guard.
MSI Prestige 13 AI+
Отдельно компания выделяет Prestige 13 AI+, масса которого составляет всего 899 граммов. MSI называет его самым лёгким 13-дюймовым ноутбуком в мире с магниево-алюминиевым корпусом. Модель построена на процессоре Intel Core Ultra Series 3 и ориентирована на корпоративное использование с соответствующим уровнем защиты данных.
MSI Modern 14S и 16S
Линейка Modern также получила обновлённый внешний вид с большим количеством металлических элементов и менее выраженными острыми гранями. Модели Modern 14S и 16S, помимо процессоров Intel Core Ultra Series 3, оснащены двумя слотами оперативной памяти, что упрощает последующий апгрейд. В наборе интерфейсов предусмотрены USB-A, USB-C с поддержкой зарядки и вывода изображения, HDMI, RJ-45 и слот microSD. Толщина корпуса составляет 11,1 мм, а вес версии Modern 14S OLED — около 1,3 кг.
MSI Raider 16 Max HX
Игровая модель Raider 16 Max HX позиционируется MSI как одна из самых производительных в своём классе. Это первый игровой ноутбук компании с суммарной мощностью системы до 300 Вт. Графические ускорители RTX 5090 или RTX 5080 могут потреблять до 175 Вт, а процессору Intel Core Ultra 200HX отводится ещё 125 Вт. Охлаждение реализовано с помощью системы Cooler Boost Trinity с тремя вентиляторами, шестью тепловыми трубками и термоинтерфейсом с фазовым переходом. Устройство оснащено 2,5K OLED-экраном с частотой обновления 240 Гц и сертификацией DisplayHDR True Black 1000, что делает его пригодным как для игр, так и для работы с графикой. MSI также упростила доступ к компонентам — нижняя панель быстро снимается, открывая доступ к модулям DDR5 и накопителям PCIe Gen5.
MSI Stealth 16 AI+
Модель Stealth 16 AI+ была отмечена наградой CES Innovation Award. Толщина корпуса ноутбука составляет 16,6 мм, а вес — менее 2 кг. Несмотря на компактные габариты, устройство оснащено аккумулятором высокой ёмкости и обновлённой системой охлаждения, которая, по данным MSI, позволяет выделить дополнительно до 20 Вт мощности для видеокарт серии RTX 50. В числе разъёмов указаны USB-A, два порта Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и RJ-45.
Серия Crosshair также была обновлена и получила процессоры Intel Core Ultra 200HX в сочетании с видеокартами RTX 50. Совокупная мощность таких систем достигает 200 Вт. В качестве опции предлагается QHD+ OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц, а клавиатура может оснащаться 24-зонной RGB-подсветкой.
