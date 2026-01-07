MSI анонсувала два геймерські Tandem QD-OLED-монітори з п’ятишаровими панелями   

MSI анонсувала два геймерські Tandem QD-OLED-монітори з п’ятишаровими панелями07.01.26
Компанія MSI оголосила про підготовку до випуску двох нових ігрових моніторів, офіційний показ яких відбудеться на виставці CES 2026. Мова йде про моделі MPG 322UR QD-OLED X24 та MAG 321UP QD-OLED X24, орієнтовані на преміальний сегмент.
Обидві новинки отримали 32-дюймову діагональ і роздільну здатність 4K UHD. В їх основі використовується п’ятишарова панель Tandem OLED із застосуванням технології EL Gen 3. У MSI зазначають, що така архітектура має забезпечити більш стабільну роботу дисплея та покращені характеристики зображення порівняно з попередніми поколіннями OLED-матриць.
Що за спеціальна плівка моніторів MSI?
Окрему увагу у прес-релізі приділено технології DarkArmor. Спеціальна захисна плівка, за заявою виробника, робить чорний колір приблизно на 40% глибшим та одночасно знижує кількість відблисків при використанні монітора в умовах яскравого зовнішнього освітлення. Крім того, покриття підвищує твердість поверхні екрана з рівня 2H до 3H, що позитивно позначається на стійкості панелі до подряпин під час повсякденної експлуатації.
Детальні технічні характеристики MSI поки не розкриває та не уточнює, чим саме відрізняються між собою моделі MPG та MAG. Відомо лише, що версія MPG 322UR QD-OLED X24 буде оснащена датчиком AI Care, призначеним для контролю стану панелі та збільшення терміну її служби.
