  

MSI анонсировала два геймерских Tandem QD-OLED-монитора с пятислойными панелями

07.01.26

MSI MPG 322UR QD-OLED X24

 

Компания MSI объявила о подготовке к выпуску двух новых игровых мониторов, официальный показ которых состоится на выставке CES 2026. Речь идет о моделях MPG 322UR QD-OLED X24 и MAG 321UP QD-OLED X24, ориентированных на премиальный сегмент.

 

Обе новинки получили 32-дюймовую диагональ и разрешение 4K UHD. В их основе используется пятислойная панель Tandem OLED с применением технологии EL Gen 3. В MSI отмечают, что такая архитектура должна обеспечить более стабильную работу дисплея и улучшенные характеристики изображения по сравнению с предыдущими поколениями OLED-матриц.

 

Что за специальная пленка у мониторов MSI?

 

Отдельное внимание в пресс-релизе уделено технологии DarkArmor. Специальная защитная пленка, по заявлению производителя, делает черный цвет примерно на 40% глубже и одновременно снижает количество бликов при использовании монитора в условиях яркого внешнего освещения. Кроме того, покрытие повышает твердость поверхности экрана с уровня 2H до 3H, что положительно сказывается на устойчивости панели к царапинам при повседневной эксплуатации.

 

Подробные технические характеристики MSI пока не раскрывает и не уточняет, чем именно отличаются между собой модели MPG и MAG. Известно лишь, что версия MPG 322UR QD-OLED X24 будет оснащена датчиком AI Care, предназначенным для контроля состояния панели и увеличения срока ее службы.


