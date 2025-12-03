  

Microsoft та Crocs представили лімітовані Xbox-крокси за $80

03.12.25

Microsoft Crocs Xbox 360

 

Microsoft разом з Crocs випустила спеціальну серію взуття Xbox Classic на честь 20-річчя консолі Xbox 360. Модель представлена ​​в чорному кольорі та доповнена елементами, що повторюють дизайн контролера Xbox. На поверхні гумових тапок розташовані кнопки ABXY, D-Pad, меню та аналогові стики.

 

Крім самих тапок компанія запропонувала набір додаткових аксесуарів – 5-пакет Xbox + Jibbitz Charms. У комплект увійшли символи з ігор Doom, Fallout, Halo, Sea of ​​Thieves та World of Warcraft. Вартість набору складає 20 доларів, внаслідок чого загальна ціна взуття із аксесуарами сягає 100 доларів.

 

Кожен крокс маркований як “Player Left” та “Player Right”, що відсилає до мультиплеєрних можливостей ігрових консолей. Для користувачів, що грають як на Xbox, так і PlayStation, доступний окремий набір Game Controller 5 Jibbitz charms. Він дозволяє замінити стандартне розташування кнопок Xbox на варіант із символами PlayStation.

 

Xbox Classic коштують на 30 доларів дорожче за звичайні моделі Crocs. Виробництво обмежене, тому модель позиціонується як лімітована серія.


Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
112
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

25.11.25
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
26
Sony SRS-XP500

Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки

25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей

НовиниNews
02.12.25 | 19.08
Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 із частотою 200 Гц коштує трохи більше $100  
MSI MAG 275QF

Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 оснащений 27-дюймовою панеллю Rapid IPS з роздільною здатністю QHD

02.12.25 | 19.08
Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 із частотою 200 Гц коштує трохи більше $100
02.12.25 | 16.21
Xiaomi S40 Pro з потужністю 15 000 Па почала продаватися в Європі
02.12.25 | 13.11
Audi повертає фізичні кнопки на кермо нових моделей
02.12.25 | 10.14
Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами
02.12.25 | 06.57
Точка доступу на смартфонах Samsung Galaxy отримає підтримку 6 ГГц
01.12.25 | 18.39
Asus закликає терміново оновити прошивку роутерів через виявлену вразливість
01.12.25 | 16.06
Cyberpunk 2077 стала основним джерелом прибутку CD Projekt Red. Не Відьмак
01.12.25 | 13.10
YouTube дасть можливість самостійно формувати стрічку рекомендацій
01.12.25 | 10.24
Sony LYTIA 901 – перший смартфонний сенсор компанії на 200 Мпікс
01.12.25 | 07.08
Dota 2 – найприбутковіша кіберспортивна гра, але CS:GO – найпопулярніша
30.11.25 | 16.03
Китай змоделював блокаду Starlink на Тайвані – вистачило 1000 дронів-глушилок
30.11.25 | 08.29
Робот Sunday Memo з ШІ бере побутову рутину на себе
29.11.25 | 15.47
Lumia 2 – смарт сережки з моніторингом здоров’я
29.11.25 | 07.25
Ведмедик із вбудованим ChatGPT розповідав дітям про наркотики та садомазо