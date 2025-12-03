Microsoft та Crocs представили лімітовані Xbox-крокси за $80

Microsoft разом з Crocs випустила спеціальну серію взуття Xbox Classic на честь 20-річчя консолі Xbox 360. Модель представлена ​​в чорному кольорі та доповнена елементами, що повторюють дизайн контролера Xbox. На поверхні гумових тапок розташовані кнопки ABXY, D-Pad, меню та аналогові стики.

Крім самих тапок компанія запропонувала набір додаткових аксесуарів – 5-пакет Xbox + Jibbitz Charms. У комплект увійшли символи з ігор Doom, Fallout, Halo, Sea of ​​Thieves та World of Warcraft. Вартість набору складає 20 доларів, внаслідок чого загальна ціна взуття із аксесуарами сягає 100 доларів.

Кожен крокс маркований як “Player Left” та “Player Right”, що відсилає до мультиплеєрних можливостей ігрових консолей. Для користувачів, що грають як на Xbox, так і PlayStation, доступний окремий набір Game Controller 5 Jibbitz charms. Він дозволяє замінити стандартне розташування кнопок Xbox на варіант із символами PlayStation.

Xbox Classic коштують на 30 доларів дорожче за звичайні моделі Crocs. Виробництво обмежене, тому модель позиціонується як лімітована серія.