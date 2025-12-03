Microsoft и Crocs представили лимитированные Xbox-кроксы за $80   

Microsoft и Crocs представили лимитированные Xbox-кроксы за $8003.12.25
Microsoft вместе с Crocs выпустила специальную серию обуви Xbox Classic в честь 20-летия консоли Xbox 360. Модель представлена в черном цвете и дополнена элементами, повторяющими дизайн контроллера Xbox. На поверхности резиновых тапок расположены кнопки ABXY, D-Pad, меню и аналоговые стыки.
Кроме самих тапок компания предложила набор дополнительных аксессуаров – 5-пакет Xbox + Jibbitz charms. В комплект вошли символы из игр Doom, Fallout, Halo, Sea of Thieves и World of Warcraft. Стоимость набора составляет 20 долларов, в результате чего общая цена обуви с аксессуарами достигает 100 долларов.
Каждый крокс маркирован как «Player Left» и «Player Right», что отсылает к мультиплеерным возможностям игровых консолей. Для пользователей, играющих как на Xbox, так и на PlayStation, доступен отдельный набор Game Controller 5 Jibbitz charms. Он позволяет заменить стандартное расположение кнопок Xbox на вариант с символами PlayStation.
Xbox Classic стоят на 30 долларов дороже обычных моделей Crocs. Производство ограничено, поэтому модель позиционируется как лимитированная серия.
