Microsoft и Crocs представили лимитированные Xbox-кроксы за $80

Microsoft вместе с Crocs выпустила специальную серию обуви Xbox Classic в честь 20-летия консоли Xbox 360. Модель представлена ​​в черном цвете и дополнена элементами, повторяющими дизайн контроллера Xbox. На поверхности резиновых тапок расположены кнопки ABXY, D-Pad, меню и аналоговые стыки.

Кроме самих тапок компания предложила набор дополнительных аксессуаров – 5-пакет Xbox + Jibbitz charms. В комплект вошли символы из игр Doom, Fallout, Halo, Sea of ​​Thieves и World of Warcraft. Стоимость набора составляет 20 долларов, в результате чего общая цена обуви с аксессуарами достигает 100 долларов.

Каждый крокс маркирован как «Player Left» и «Player Right», что отсылает к мультиплеерным возможностям игровых консолей. Для пользователей, играющих как на Xbox, так и на PlayStation, доступен отдельный набор Game Controller 5 Jibbitz charms. Он позволяет заменить стандартное расположение кнопок Xbox на вариант с символами PlayStation.

Xbox Classic стоят на 30 долларов дороже обычных моделей Crocs. Производство ограничено, поэтому модель позиционируется как лимитированная серия.