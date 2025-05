Mafia: The Old Country отримала перший геймплейний трейлер

2K Games та студія Hangar 13 представили перший ігровий трейлер кримінального екшену Mafia: The Old Country. Відео під назвою “Чого б це не коштувало” (Whatever it Takes) знайомить глядачів з новою історією – динамічні сцени переслідувань на старовинних автомобілях та конях, озброєні сутички та драматичні моменти з життя юного Енцо Фавари (Enzo Favara), що приєднується до мафіозної.

Гра візуально вражає – розробники продемонстрували добрий рівень графіки та увагу до деталей. Реліз Mafia: The Old Country запланований на 8 серпня для PS5, Xbox Series та ПК. Нагадаємо, події гри розгортаються на початку XX століття на Сицилії – батьківщині італійської мафії. Ця частина серії є приквелом до оригінальної Mafia, за 25 років до її подій. Це буде перша гра серії на Unreal Engine 5, а також перший реліз після Mafia III (2016).

