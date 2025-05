Mafia: The Old Country получила первый геймплейный трейлер

2K Games и студия Hangar 13 представили первый игровой трейлер криминального экшена Mafia: The Old Country. Видео под названием «Чего бы это ни стоило» (Whatever it Takes) знакомит зрителей с новой историей — динамические сцены преследований на старинных автомобилях и лошадях, вооруженные стычки и драматические моменты из жизни присоединяющегося к мафиозной юного Энцо Фавары (Enzo Favara).

Игра визуально впечатляет – разработчики продемонстрировали хороший уровень графики и внимание к деталям. Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 8 августа для PS5, Xbox Series и ПК. Напомним, события игры разворачиваются в начале XX века на Сицилии – родине итальянской мафии. Эта часть серии является приквелом к ​​оригинальной Mafia, за 25 лет до ее событий. Это будет первая игра серии на Unreal Engine 5, а также первый крупный релиз после Mafia III (2016).

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram