Купити смартфони Poco M8 та Poco M8 Pro вже можна на AliExpress

Компанія Poco офіційно представила нове покоління смартфонів лінійки M – моделі Xiaomi Poco M8 5G та POCO M8 Pro 5G. З уже можна купити на Аліекспрес зі знижками та можливістю виграти подарунки. Новинки орієнтовані на користувачів, яким важливі мультимедійні можливості, стабільна продуктивність та тривалий час роботи без заряджання.

Купити смартфон Poco M8 Pro 5G зі знижкою $65:

Ціна за 8+256 ГБ: $274

Ціна за 12+512ГБ: $338

Купити смартфон Poco M8 5G зі знижкою $60:

Ціна за 8+256GB: $196

Ціна за 8+512GB: $239

Кожен із 380 щасливчиків, які сплатили перші 600 замовлень після початку Прем’єрного розпродажу, отримає 1 випадковий БЕЗКОШТОВНИЙ ПОДАРУНОК:

2 смартфони POCO M8 Pro 5G

3 смартфони POCO M8 5G

225 навушників Redmi Buds 6 Active

150 годин POCO Watch

15 навушники Redmi Buds 6 Active

5 смарт годинник POCO Watch

Характеристики Poco M8 Pro 5G

Poco M8 Pro 5G позиціонується як пристрій для перегляду відео, мобільних ігор та активного спілкування у соціальних мережах. Смартфон отримав великий AMOLED-дисплей з високою піковою яскравістю, завдяки чому зображення залишається навіть при яскравому денному освітленні. Підтримка Dolby Vision та HDR використовується для коректного відображення динамічного діапазону та колірних переходів у сумісному контенті. За відтворення звуку відповідає стереосистема, розрахована використання як у приміщенні, і на вулиці.

Окрема увага в моделі приділена автономності. Вбудований акумулятор ємністю 6500 мА год розрахований на тривалу роботу протягом дня при активному сценарії використання. Підтримка швидкого заряджання дозволяє повністю відновити заряд приблизно за 40 хвилин, що спрощує повсякденну експлуатацію пристрою.

Характеристики Poco M8

Уся серія Poco M8 отримала оновлену апаратну платформу, розраховану на одночасну роботу кількох додатків, мобільні ігри та стрімінг. Виробник наголошує на оптимізованій системі охолодження, яка допомагає підтримувати стабільну продуктивність навіть при тривалих навантаженнях і знижує ризик перегріву під час тривалих ігрових сесій.

Чим відрізняються Poco M8 та Poco M8 Pro

Базова версія Poco M8 5G буде орієнтована на доступніший сегмент і отримає процесор Snapdragon 6 Gen 3. За наявними відомостями стартова конфігурація буде включати 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті, чого має вистачити для повсякденного використання, мультимедіа та популярних додатків.

Акумулятор у стандартній моделі буде дещо меншим за ємність – близько 5520 мА·год, а потужність швидкої зарядки обмежиться 45 Вт. На відміну від Pro-версії, захист за стандартом IP68, ймовірно, тут не передбачено. У той же час зовнішній вигляд обох моделей майже не відрізнятиметься, що дозволить базовому Poco M8 виглядати візуально дорожче, ніж очікувати від його позиціонування.