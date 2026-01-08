Купить смартфоны Poco M8 и Poco M8 Pro уже можно на AliExpress  

Купить смартфоны Poco M8 и Poco M8 Pro уже можно на AliExpress08.01.26
Компания Poco официально представила новое поколение смартфонов линейки M — модели Xiaomi Poco M8 5G и POCO M8 Pro 5G. Из уже можно купить на Алиекспрес со скидками и возможностью выиграть подарки. Новинки ориентированы на пользователей, которым важны мультимедийные возможности, стабильная производительность и продолжительное время работы без подзарядки.
Купить смартфон Poco M8 Pro 5G со скидкой $65:
Купить смартфон Poco M8 5G со скидкой $60:
Цена за 8+256GB: $196
Цена за 8+512GB: $239
Каждый из 380 счастливчиков, оплативших первые 600 заказов после начала Премьерной распродажи, получит 1 случайный БЕСПЛАТНЫЙ ПОДАРОК :
- 2 смартфона POCO M8 Pro 5G
- 3 смартфона POCO M8 5G
- 225 наушников Redmi Buds 6 Active
- 150 часы POCO Watch
- 15 наушники Redmi Buds 6 Active
- 5 смарт часы POCO Watch
Характеристики Poco M8 Pro 5G
Poco M8 Pro 5G позиционируется как устройство для просмотра видео, мобильных игр и активного общения в социальных сетях. Смартфон получил крупный AMOLED-дисплей с высокой пиковой яркостью, благодаря чему изображение остается читаемым даже при ярком дневном освещении. Поддержка Dolby Vision и HDR используется для корректного отображения динамического диапазона и цветовых переходов в совместимом контенте. За воспроизведение звука отвечает стереосистема, рассчитанная на использование как в помещении, так и на улице.
Отдельное внимание в модели уделено автономности. Встроенный аккумулятор емкостью 6500 мА·ч рассчитан на продолжительную работу в течение дня при активном сценарии использования. Поддержка быстрой зарядки позволяет полностью восстановить заряд примерно за 40 минут, что упрощает повседневную эксплуатацию устройства.
Характеристики Poco M8
Вся серия Poco M8 получила обновленную аппаратную платформу, рассчитанную на одновременную работу нескольких приложений, мобильные игры и стриминг. Производитель отмечает оптимизированную систему охлаждения, которая помогает поддерживать стабильную производительность даже при длительных нагрузках и снижает риск перегрева во время продолжительных игровых сессий.
Чем отличаются Poco M8 и Poco M8 Pro
Базовая версия Poco M8 5G будет ориентирована на более доступный сегмент и получит процессор Snapdragon 6 Gen 3. По имеющимся сведениям стартовая конфигурация будет включать 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, чего должно хватить для повседневного использования, мультимедиа и популярных приложений.
Аккумулятор в стандартной модели будет несколько меньше емкости – около 5520 мА·ч, а мощность быстрой зарядки ограничится 45 Вт. В отличие от Pro-версии, защита по стандарту IP68, вероятно, здесь не предусмотрена. В то же время внешний вид обеих моделей почти не будет отличаться, что позволит базовому Poco M8 выглядеть визуально дороже, чем можно было бы ожидать от его позиционирования.
MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z – самая мощная видеокарта серии CES MSI видеокарта
GeForce RTX 5090 32G Lightning Z оснащена специализированной системой питания, рассчитанной на профессиональный разгон, и размещённой на собственной печатной плате
