Google додав персоналізацію викликів як iPhone

В якісь століття щось у Google на смартфонах з’явилося після Apple, хоча на різних оболонках Андроїд і це було реалізовано давно.Google оновила програму “Телефон”, додавши функцію “Картки контактів”, яка дозволяє налаштовувати екран вхідних дзвінків. Тепер стандартні маленькі фотографії можна замінити на повноекранні зображення з вибором шрифтів і кольорів. За принципом, це схоже на функцію «Постери контактів» в iPhone, але створені картки видно тільки на пристрої користувача і не відображаються у тих, кому він дзвонить.

Для створення картки можна використовувати фото з камери, галереї або Google Фото, а потім налаштувати стиль та колір тексту з ім’ям контакту. Паралельно Google впровадила функцію «Прийняти», яка автоматично відповідає на пропущені дзвінки та робить транскрипцію голосових повідомлень. Вона доступна на смартфонах Pixel 4 і новіші, а також на Pixel Watch 2 в парі з Pixel 6 і вище. Розгортання відбувається поступово, тому нові функції з’являться не одразу у всіх користувачів.

Крім того, було оновлено інтерфейс програми у стилі Material 3 Expressive. Він став простішим і зручнішим: доданий швидкий доступ до блокування номерів, запису дзвінків, управління історією викликів, а також покращена фільтрація спаму з можливістю швидше залишати скарги на небажані номери.

Ці зміни є частиною ширшої переробки інтерфейсів Google у додатках «Контакти», Gmail, Фото, Гаманець та інших, метою якої є зробити їх персоналізованішими та зручнішими.