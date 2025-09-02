Google добавил персонализацию вызовов как у iPhone02.09.25
В кои-то веки что-то у Google на смартфонах появилось после Apple, хотя на разных оболочках Андроид и это было реализовано давно. Google обновила приложение «Телефон», добавив функцию «Карточки контактов», которая позволяет настраивать экран входящих вызовов. Теперь стандартные маленькие фотографии можно заменить полноэкранными изображениями с выбором шрифтов и цветов. По принципу это похоже на функцию «Постеры контактов» в iPhone, но созданные карточки видны только на устройстве пользователя и не отображаются у тех, кому он звонит.
Для создания карточки можно использовать фото с камеры, галереи или Google Фото, а затем настроить стиль и цвет текста с именем контакта. Параллельно Google внедрила функцию «Принять», которая автоматически отвечает на пропущенные звонки и делает транскрипцию голосовых сообщений. Она доступна на смартфонах Pixel 4 и новее, а также на Pixel Watch 2 в паре с Pixel 6 и выше. Развертывание происходит постепенно, поэтому новые функции появятся не сразу у всех пользователей.
Кроме того, был обновлён интерфейс приложения в стиле Material 3 Expressive. Он стал проще и удобнее: добавлен быстрый доступ к блокировке номеров, записи звонков, управлению историей вызовов, а также улучшена фильтрация спама с возможностью быстрее оставлять жалобы на нежелательные номера.
Эти изменения являются частью более широкой переработки интерфейсов Google в приложениях «Контакты», Gmail, Фото, Кошелёк и других, целью которой является сделать их более персонализированными и удобными.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Google добавил персонализацию вызовов как у iPhone Google обновление смартфон
Персонализация вызовов доступна на смартфонах Google Pixel 4 и новее, а также на Pixel Watch 2 в паре с Pixel 6 и выше.
Intel получила инвестиции $5,7 млрд от американского правительства Intel бизнес США
Intel подтвердила получение 5,7 млрд долларов от правительства США в рамках соглашения, по которому Белый дом планирует приобрести 10% акций
Google добавил персонализацию вызовов как у iPhone
Intel получила инвестиции $5,7 млрд от американского правительства
Системные требования Battlefield 6 — на удивление скромные
Первые тесты Google Pixel 10 Pro XL: камеры и прочность
Что покажут на презентации next@Acer на IFA 2025
Следующим после Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет Elite Gen 5: 4,74 ГГц частота
Eazeye Monitor 2.0 — LCD-дисплей с потреблением 7 Вт. Альтернатива E-Ink, правда, гораздо дороже
WhatsApp получит перефразирование сообщений с помощью ИИ
Marshall Bromley 750 — здоровенная Bluetooth-колонка весом 24 кг и с автономностью 40 часов
Xiaomi HyperOS 3 представлена: что нового и когда ждать обновление?
95 % случаев внедрения ИИ в бизнес-процессы — неудачные
Super Micro Keychain Gamer — мини игровая консоль размером с брелок