Google добавил персонализацию вызовов как у iPhone

В кои-то веки что-то у Google на смартфонах появилось после Apple, хотя на разных оболочках Андроид и это было реализовано давно. Google обновила приложение «Телефон», добавив функцию «Карточки контактов», которая позволяет настраивать экран входящих вызовов. Теперь стандартные маленькие фотографии можно заменить полноэкранными изображениями с выбором шрифтов и цветов. По принципу это похоже на функцию «Постеры контактов» в iPhone, но созданные карточки видны только на устройстве пользователя и не отображаются у тех, кому он звонит.

Для создания карточки можно использовать фото с камеры, галереи или Google Фото, а затем настроить стиль и цвет текста с именем контакта. Параллельно Google внедрила функцию «Принять», которая автоматически отвечает на пропущенные звонки и делает транскрипцию голосовых сообщений. Она доступна на смартфонах Pixel 4 и новее, а также на Pixel Watch 2 в паре с Pixel 6 и выше. Развертывание происходит постепенно, поэтому новые функции появятся не сразу у всех пользователей.

Кроме того, был обновлён интерфейс приложения в стиле Material 3 Expressive. Он стал проще и удобнее: добавлен быстрый доступ к блокировке номеров, записи звонков, управлению историей вызовов, а также улучшена фильтрация спама с возможностью быстрее оставлять жалобы на нежелательные номера.

Эти изменения являются частью более широкой переработки интерфейсов Google в приложениях «Контакты», Gmail, Фото, Кошелёк и других, целью которой является сделать их более персонализированными и удобными.