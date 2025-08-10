Google додала в Gemini режим оповідача

Компанія Google анонсувала нову функцію у своєму AI-чат-боті Gemini під назвою Storybook. З її допомогою користувачі можуть створювати персональні дитячі книги з ілюстраціями. Досить описати сюжет — і Gemini згенерує 10-сторінкову історію з текстом, картинками та озвученням.

Що відомо

Користувач може вибрати стиль ілюстрацій, наприклад, комікс, пластилінову анімацію або аніме. Також передбачена можливість завантажити власні фотографії або малюнки дитини, щоб зробити оповідання особистішим.

Функція працює на мобільних та десктопних пристроях та підтримує понад 45 мов. Незважаючи на те, що більша частина історій відповідає очікуванням, деякі користувачі повідомляли про дивні ілюстрації — наприклад, риби з людськими руками або безглузді образи.

Google розширює можливості свого ШІ-помічника Gemini, інтегрованого в хмарний сервіс. Тепер він може працювати не лише з текстовими файлами чи PDF-документами, а й аналізувати відео. Користувачі отримали можливість дізнатися зміст ролика, не переглядаючи його повністю, для цього достатньо поставити запитання або попросити короткий підсумок.

Функціональність реалізована у звичному форматі інтерфейсу чату, який використовують інші сервіси Gemini. Наприклад, якщо в Drive зберігається відеозапис конференції, асистент здатний автоматично зібрати всі ключові завдання, які пролунали в розмові. Втім, існує важлива умова – відео має містити англомовні субтитри, інакше аналіз вмісту буде недоступним.

Нова функція активується у вікні попереднього перегляду або при відкритті файлу в окремій вкладці. Вона поступово з’являється — повне розгортання може зайняти кілька тижнів. Доступ до неї отримують передплатники Google Workspace та Google One за тарифом AI Premium, а також власники пакетів Gemini Business та Enterprise.

Паралельно з цим у відеоплеєрі Drive з’явилося ще одне нововведення – можливість переглядати статистику. У розділі “Деталі” тепер відображається кількість переглядів, що дозволяє оцінити, наскільки активно відео використовується всередині команди або організації.