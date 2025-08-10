Google добавила в Gemini режим рассказчика

Компания Google анонсировала новую функцию в своём AI-чат-боте Gemini под названием Storybook. С её помощью пользователи могут создавать персонализированные детские книги с иллюстрациями. Достаточно описать сюжет — и Gemini сгенерирует 10-страничную историю с текстом, картинками и озвучкой.

Что известно



Пользователь может выбрать стиль иллюстраций, например, комикс, пластилиновая анимация или аниме. Также предусмотрена возможность загрузить собственные фотографии или рисунки ребёнка, чтобы сделать рассказ более личным.

Функция работает на мобильных и десктопных устройствах и поддерживает более 45 языков. Несмотря на то что большая часть историй соответствует ожиданиям, некоторые пользователи сообщали о странных иллюстрациях — например, рыбах с человеческими руками или бессмысленных образах.

Тем не менее, Storybook открывает новые возможности для творческого взаимодействия с детьми и использования рассказов в образовательных целях.

Google расширяет возможности своего ШИ-ассистента Gemini, интегрированного в облачный сервис. Теперь он может работать не только с текстовыми файлами или PDF-документами, но и анализировать видео. Пользователи получили возможность узнать содержание ролика, не просматривая его полностью, — для этого достаточно задать вопрос или попросить краткий итог.

Функциональность реализована в привычном формате чат-интерфейса, который используют другие сервисы Gemini. Например, если в Drive сохраняется видеозапись конференции, ассистент способен автоматически собрать все прозвучавшие в разговоре ключевые задачи. Впрочем, существует важное условие – видео должно содержать англоязычные субтитры, иначе анализ содержимого будет недоступен.

Новая функция активируется в окне предварительного просмотра или при открытии файла в отдельной вкладке. Она появляется постепенно — полное развертывание может занять несколько недель. Доступ к ней получают подписчики Google Workspace и Google One по тарифу AI Premium, а также владельцы пакетов Gemini Business и Enterprise.

Параллельно с этим в видеоплеере Drive появилось еще одно новшество – возможность просматривать статистику. В разделе «Детали» теперь отображается количество просмотров, что позволяет оценить, насколько активно видео используется внутри команды или организации.