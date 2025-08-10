Google добавила в Gemini режим рассказчика10.08.25
Компания Google анонсировала новую функцию в своём AI-чат-боте Gemini под названием Storybook. С её помощью пользователи могут создавать персонализированные детские книги с иллюстрациями. Достаточно описать сюжет — и Gemini сгенерирует 10-страничную историю с текстом, картинками и озвучкой.
Что известно
Пользователь может выбрать стиль иллюстраций, например, комикс, пластилиновая анимация или аниме. Также предусмотрена возможность загрузить собственные фотографии или рисунки ребёнка, чтобы сделать рассказ более личным.
Функция работает на мобильных и десктопных устройствах и поддерживает более 45 языков. Несмотря на то что большая часть историй соответствует ожиданиям, некоторые пользователи сообщали о странных иллюстрациях — например, рыбах с человеческими руками или бессмысленных образах.
Тем не менее, Storybook открывает новые возможности для творческого взаимодействия с детьми и использования рассказов в образовательных целях.
Google расширяет возможности своего ШИ-ассистента Gemini, интегрированного в облачный сервис. Теперь он может работать не только с текстовыми файлами или PDF-документами, но и анализировать видео. Пользователи получили возможность узнать содержание ролика, не просматривая его полностью, — для этого достаточно задать вопрос или попросить краткий итог.
Функциональность реализована в привычном формате чат-интерфейса, который используют другие сервисы Gemini. Например, если в Drive сохраняется видеозапись конференции, ассистент способен автоматически собрать все прозвучавшие в разговоре ключевые задачи. Впрочем, существует важное условие – видео должно содержать англоязычные субтитры, иначе анализ содержимого будет недоступен.
Новая функция активируется в окне предварительного просмотра или при открытии файла в отдельной вкладке. Она появляется постепенно — полное развертывание может занять несколько недель. Доступ к ней получают подписчики Google Workspace и Google One по тарифу AI Premium, а также владельцы пакетов Gemini Business и Enterprise.
Параллельно с этим в видеоплеере Drive появилось еще одно новшество – возможность просматривать статистику. В разделе «Детали» теперь отображается количество просмотров, что позволяет оценить, насколько активно видео используется внутри команды или организации.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Компания Logitech предлагает широкий выбор обложек и чехлов для мобильных устройств. Познакомимся с Logitech FLIP FOLIO для планшетов и сверхкомпактных ноутбуков Apple
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Google добавила в Gemini режим рассказчика Google искусственный интеллект
Google анонсировала функцию в Gemini под названием Storybook. С её помощью пользователи могут создавать персонализированные детские книги с иллюстрациями
Дроны XAiDEN объединяются в рои по 100 штук с управлением ИИ война дрон разработка
Компания Nearthlab (Южная Корея) представила автономные ударные беспилотники нового поколения XAiDEN, которые работают в составе роев по 10 единиц
Google добавила в Gemini режим рассказчика
Дроны XAiDEN объединяются в рои по 100 штук с управлением ИИ
Rogbid M2 — первые в мире смарт-часы с корпусом из вольфрама
Neuralink начала первые клинические испытания в Европе
4K-проектор LG CineBeam S имеет поддержку Dolby Atmos
Samsung One UI 8.0 — подробности про оболочку для Android 16
Xiaomi сменила дизайн логотипа Redmi. Теперь капсом
Уязвимость Google позволяла удалять любые страницы из поиска. И этим воспользовались
Ноутбуки Lenovo Legion 5 и LOQ 15 с OLED, RTX 5070 уже продаются в Украине по цене от 51 тыс. грн
Изогнутый монитор Samsung Odyssey G7 G75F диагональю 37 дюймов поддерживает 4K и HDR10+