   

Геймерські монітори Gigabyte GO27Q24 та GO27Q24A на QD-OLED з 240 Гц почали продаватися в Україні

02.03.26

Gigabyte GO27Q24

 

Gigabyte випустила моделі GO27Q24 і GO27Q24A – 27-дюймові Q 2560×1440 та часом відгуку 0,03 мс (GTG). Пристрої орієнтовані на гравців, для яких різниця між 144 і 240 Гц помітна не в характеристиках, а в динаміці раунду.

 

Обидві версії побудовані на панелі QD-OLED виробництва Samsung Display з реальною діагоналлю 26,5 дюйма. Роздільна здатність – QHD (2560×1440), частота оновлення – 240 Гц. Заявлено сертифікацію VESA ClearMR 13000 та підтримку VRR для зниження розривів кадру при нестабільному FPS.

 

Пікова яскравість HDR досягає 400 нит (DisplayHDR True Black 400), контрастність – 1 500 000:1. Охоплення – 99% DCI-P3, глибина кольору – 10 біт (1,07 млрд відтінків). За набором параметрів моделі підходять не тільки для ігор для змагань, але і для роботи з графікою та відео, де важливі точна кольоропередача і глибокий чорний.

 

Підключення: обмеження HDMI та пріоритет DisplayPort

 

Набір інтерфейсів включає:

  • 2× HDMI 2.0
  • 1× DisplayPort 1.4 (HBR3)
  • USB Type-C з DisplayPort Alt Mode та Power Delivery до 15 Вт
  • 3,5-мм аудіовиход

 

При використанні HDMI 2.0 для режиму 1440p/240 Гц можливі обмеження: потрібно стиснення DSC або перехід у 8-бітовий режим. Для ПК без компромісів за кольором та частотою рекомендується підключення через DisplayPort 1.4 – у цьому випадку обмежень немає.

 

Захист OLED

 

У моніторах реалізовано систему AI OLED Care. Вона включає Pixel Shift, автоматичне затемнення статичних елементів інтерфейсу та контроль навантаження на пікселі – заходи спрямовані на зниження ризику вигоряння.

 

Охолодження цілком пасивне. Використовується графенова теплопровідна плівка, кастомний радіатор та чотиристороннє відведення тепла. Виробник заявляє три роки гарантії, включаючи покриття випадків вигоряння.

 

Типове енергоспоживання – близько 32 Вт, у режимі очікування – менше 0,5 Вт.

 

Інструменти для гри в змаганнях

 

У GO27Q24 та GO27Q24A передбачено набір функцій для шутерів та динамічних дисциплін:

  • Tactical Switch 2.0 — швидке перемикання між профілями зображення та емуляція меншої діагоналі (наприклад, 24 дюйми) для концентрації на.
  • Black Equalizer 2.0 — підсвічування темних зон без пересвітлення яскравих ділянок.
  • Night Vision — додаткове підвищення контрастності у затемнених сценах.
  • Ultra Clear Technology (BFI) — вставка чорних кадрів для зменшення розмиття в русі.

Ергономіка та конструкція

 

Підставка підтримує:

  • регулювання висотою — до 130 мм
  • нахил – від −5° до +21°
  • поворот – ±15°
  • Pivot – 90°

 

Є кріплення VESA 100х100 мм. Вага без підставки – близько 3,4 кг.

 

Обидві моделі пропонують стандартний для сегмента 240 Гц набір характеристик, але роблять ставку на QD-OLED-панель та розширені інструменти налаштування зображення без активного охолодження і з урахуванням ризиків вигоряння, характерних для OLED.


