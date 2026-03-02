Геймерські монітори Gigabyte GO27Q24 та GO27Q24A на QD-OLED з 240 Гц почали продаватися в Україні

Геймерські монітори Gigabyte GO27Q24 та GO27Q24A на QD-OLED з 240 Гц почали продаватися в Україні02.03.26
Gigabyte випустила моделі GO27Q24 і GO27Q24A – 27-дюймові Q 2560×1440 та часом відгуку 0,03 мс (GTG). Пристрої орієнтовані на гравців, для яких різниця між 144 і 240 Гц помітна не в характеристиках, а в динаміці раунду.
Обидві версії побудовані на панелі QD-OLED виробництва Samsung Display з реальною діагоналлю 26,5 дюйма. Роздільна здатність – QHD (2560×1440), частота оновлення – 240 Гц. Заявлено сертифікацію VESA ClearMR 13000 та підтримку VRR для зниження розривів кадру при нестабільному FPS.
Пікова яскравість HDR досягає 400 нит (DisplayHDR True Black 400), контрастність – 1 500 000:1. Охоплення – 99% DCI-P3, глибина кольору – 10 біт (1,07 млрд відтінків). За набором параметрів моделі підходять не тільки для ігор для змагань, але і для роботи з графікою та відео, де важливі точна кольоропередача і глибокий чорний.
Підключення: обмеження HDMI та пріоритет DisplayPort
Набір інтерфейсів включає:
- 2× HDMI 2.0
- 1× DisplayPort 1.4 (HBR3)
- USB Type-C з DisplayPort Alt Mode та Power Delivery до 15 Вт
- 3,5-мм аудіовиход
При використанні HDMI 2.0 для режиму 1440p/240 Гц можливі обмеження: потрібно стиснення DSC або перехід у 8-бітовий режим. Для ПК без компромісів за кольором та частотою рекомендується підключення через DisplayPort 1.4 – у цьому випадку обмежень немає.
Захист OLED
У моніторах реалізовано систему AI OLED Care. Вона включає Pixel Shift, автоматичне затемнення статичних елементів інтерфейсу та контроль навантаження на пікселі – заходи спрямовані на зниження ризику вигоряння.
Охолодження цілком пасивне. Використовується графенова теплопровідна плівка, кастомний радіатор та чотиристороннє відведення тепла. Виробник заявляє три роки гарантії, включаючи покриття випадків вигоряння.
Типове енергоспоживання – близько 32 Вт, у режимі очікування – менше 0,5 Вт.
Інструменти для гри в змаганнях
У GO27Q24 та GO27Q24A передбачено набір функцій для шутерів та динамічних дисциплін:
- Tactical Switch 2.0 — швидке перемикання між профілями зображення та емуляція меншої діагоналі (наприклад, 24 дюйми) для концентрації на.
- Black Equalizer 2.0 — підсвічування темних зон без пересвітлення яскравих ділянок.
- Night Vision — додаткове підвищення контрастності у затемнених сценах.
- Ultra Clear Technology (BFI) — вставка чорних кадрів для зменшення розмиття в русі.
Ергономіка та конструкція
Підставка підтримує:
- регулювання висотою — до 130 мм
- нахил – від −5° до +21°
- поворот – ±15°
- Pivot – 90°
Є кріплення VESA 100х100 мм. Вага без підставки – близько 3,4 кг.
Обидві моделі пропонують стандартний для сегмента 240 Гц набір характеристик, але роблять ставку на QD-OLED-панель та розширені інструменти налаштування зображення без активного охолодження і з урахуванням ризиків вигоряння, характерних для OLED.
