Геймерские мониторы Gigabyte GO27Q24 и GO27Q24A на QD-OLED с 240 Гц начали продаваться в Украине

Gigabyte выпустила модели GO27Q24 и GO27Q24A — 27-дюймовые QD-OLED-мониторы с разрешением 2560×1440 и временем отклика 0,03 мс (GTG). Устройства ориентированы на игроков, для которых разница между 144 Гц и 240 Гц заметна не в характеристиках, а в динамике раунда.

Обе версии построены на панели QD-OLED производства Samsung Display с реальной диагональю 26,5 дюйма. Разрешение — QHD (2560×1440), частота обновления — 240 Гц. Заявлена сертификация VESA ClearMR 13000 и поддержка VRR для снижения разрывов кадра при нестабильном FPS.

Пиковая яркость в HDR достигает 400 нит (DisplayHDR True Black 400), контрастность — 1 500 000:1. Охват — 99% DCI-P3, глубина цвета — 10 бит (1,07 млрд оттенков). По набору параметров модели подходят не только для соревновательных игр, но и для работы с графикой и видео, где важны точная цветопередача и глубокий черный.

Подключение: ограничения HDMI и приоритет DisplayPort

Набор интерфейсов включает:

2× HDMI 2.0

1× DisplayPort 1.4 (HBR3)

USB Type-C с DisplayPort Alt Mode и Power Delivery до 15 Вт

3,5-мм аудиовыход

При использовании HDMI 2.0 для режима 1440p/240 Гц возможны ограничения: потребуется сжатие DSC или переход в 8-битный режим. Для ПК без компромиссов по цвету и частоте рекомендуется подключение через DisplayPort 1.4 — в этом случае ограничений нет.

Защита OLED

В мониторах реализована система AI OLED Care. Она включает Pixel Shift, автоматическое затемнение статичных элементов интерфейса и контроль нагрузки на пиксели — меры направлены на снижение риска выгорания.

Охлаждение полностью пассивное. Используется графеновая теплопроводящая пленка, кастомный радиатор и четырехсторонний отвод тепла. Производитель заявляет три года гарантии, включая покрытие случаев выгорания.

Типичное энергопотребление — около 32 Вт, в режиме ожидания — менее 0,5 Вт.

Инструменты для соревновательной игры

В GO27Q24 и GO27Q24A предусмотрен набор функций для шутеров и динамичных дисциплин:

Tactical Switch 2.0 — быстрое переключение между профилями изображения и эмуляция меньшей диагонали (например, 24 дюйма) для концентрации на центре экрана.

— быстрое переключение между профилями изображения и эмуляция меньшей диагонали (например, 24 дюйма) для концентрации на центре экрана. Black Equalizer 2.0 — подсветка темных зон без пересвета ярких участков.

— подсветка темных зон без пересвета ярких участков. Night Vision — дополнительное повышение контрастности в затемненных сценах.

— дополнительное повышение контрастности в затемненных сценах. Ultra Clear Technology (BFI) — вставка черных кадров для уменьшения размытия в движении.

Эргономика и конструкция

Подставка поддерживает:

регулировку по высоте — до 130 мм

наклон — от −5° до +21°

поворот — ±15°

Pivot — 90°

Есть крепление VESA 100×100 мм. Вес без подставки — около 3,4 кг.

Обе модели предлагают стандартный для сегмента 240 Гц набор характеристик, но делают ставку на QD-OLED-панель и расширенные инструменты настройки изображения — без активного охлаждения и с учетом рисков выгорания, характерных для OLED.