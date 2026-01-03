CD Projekt RED продала магазин GOG  

CD Projekt RED продала магазин GOG03.01.26
CD Projekt RED позбавилася одного з найбільш прибуткових активів у своїй структурі. Компанія офіційно продала 100% акцій цифрового магазину GOG за 90,7 млн. польських злотих, остаточно вивівши платформу за межі прямого управління.
Покупцем став Михайло Кіціньскі – співзасновник CD Projekt та один із людей, які стояли біля витоків запуску GOG у 2008 році. Угода була повністю профінансована окремо і не торкалася акцій самої CD Projekt RED. При цьому розрив між студією та магазином не відбувся: сторони підписали окрему угоду про дистрибуцію, в рамках якої продовжують виходити на GOG. Таким чином, франшизи The Witcher та Cyberpunk зберігають присутність на платформі.
В офіційній заяві CD Projekt RED наголосила, що продаж магазину дозволяє студії зосередитись на ключовому напрямку. Тепер весь фокус буде спрямований на розробку ігор, створення насичених історій та розвиток власних всесвітів за допомогою нових проектів високої якості.
Як працюватиме GOG далі
Сам GOG після зміни власника не цурається своїх базових принципів. Платформа продовжує працювати без DRM, з можливістю офлайн-установки та повним контролем користувача над придбаними іграми. Зберігається програма GOG Preservation Program, спрямована на збереження ігор, для підтримки якої раніше було запущено окрему платну ініціативу Patrons.
Михайло Кіцінський, коментуючи угоду, зазначив, що філософія GOG залишається незмінною з моменту заснування. За його словами, ідея сервісу, як і раніше, полягає в тому, що куплена гра належить гравцеві і не зникає згодом через зміну клієнтів, проблеми із сумісністю або закриті екосистеми. Надалі GOG планує робити ставку не лише на класику, а й на нові проекти із ретро-настроєм. Декілька таких ігор Кіціньскі вже підтримує особисто, а їх реліз на платформі очікується в 2026 році.
Що нового буде в GOG
В офіційному зверненні GOG також наголосив, що сервіс збереже незалежність в операційній діяльності та має намір посилити роль спільноти, запланувавши нові ініціативи на 2026 рік. При цьому дані користувачів не передаватимуться третім сторонам.
Нагадаємо, що раніше GOG публічно визнав скромні фінансові показники. За перші 9 місяців 2025 року виручка магазину склала 143 млн. злотих, проте чистий прибуток виявився мінімальним – лише 910 тис. злотих. злотих. Основна частина доходів була спрямована на покриття витрат, включаючи ліцензування ігор та управління інтелектуальною власністю.
З огляду на даної угоди CD Projekt RED вивільняє ресурси у розвиток власних проектів. Студія збільшила команди The Witcher 4 та Cyberpunk 2 до 560 розробників, а також посилила штат за рахунок фахівців, які раніше працювали на Baldur’s Gate 3 та Kingdom Come: Deliverance 2. Згідно з останніми заявами компанії, нова трилогія The Witcher має вийти протягом найближчих шести.
