CD Projekt RED продала магазин GOG

CD Projekt RED избавилась от одного из наиболее прибыльных активов в своей структуре. Компания официально продала 100% акций цифрового магазина GOG за 90,7 млн. польских злотых, окончательно выведя платформу за пределы своего прямого управления.

Покупателем стал Михаил Кициньски – сооснователь CD Projekt и один из людей, стоявших у истоков запуска GOG в 2008 году. Сделка была полностью профинансирована отдельно и не затрагивала акции самой CD Projekt RED. При этом разрыв между студией и магазином не произошел: стороны подписали отдельное соглашение о дистрибуции, в рамках которого продолжают выходить на GOG. Таким образом, франшизы The Witcher и Cyberpunk сохраняют присутствие на платформе.

В официальном заявлении CD Projekt RED подчеркнула, что продажа магазина позволяет студии сосредоточиться на ключевом направлении. Теперь весь фокус будет направлен на разработку игр, создание насыщенных историй и развитие собственных вселенных через новые проекты высокого качества.

Как будет работать GOG дальше

Сам GOG после смены владельца не отказывается от своих базовых принципов. Платформа продолжает работать без DRM, с возможностью офлайн-установки и полным контролем пользователя над приобретенными играми. Сохраняется программа GOG Preservation Program, направленная на сохранение игр, для поддержки которой ранее была запущена отдельная платная инициатива Patrons.

Михаил Кициньски, комментируя сделку, отметил, что философия GOG остается неизменной с момента основания. По его словам, идея сервиса по-прежнему заключается в том, что купленная игра принадлежит игроку и не исчезает со временем из-за смены клиентов, проблем с совместимостью или закрытых экосистем. В дальнейшем GOG планирует делать ставку не только на классику, но и на новые проекты с ретро-настроением. Несколько таковых игр Кициньски уже поддерживает лично, а их релиз на платформе ожидается в 2026 году.

Что нового будет в GOG

В официальном обращении GOG также подчеркнул, что сервис сохранит независимость в операционной деятельности и намерен усилить роль сообщества, запланировав новые инициативы на 2026 год. При этом данные пользователей не будут передаваться третьим сторонам.

Напомним, что ранее GOG публично признал скромные финансовые показатели. За первые 9 месяцев 2025 года выручка магазина составила 143 млн. злотых, однако чистая прибыль оказалась минимальной — всего 910 тыс. злотых. злотых. Основная часть доходов была ориентирована на покрытие расходов, включая лицензирование игр и управление интеллектуальной собственностью.

На фоне данной сделки CD Projekt RED высвобождает ресурсы для развития собственных проектов. Студия увеличила команды The Witcher 4 и Cyberpunk 2 до 560 разработчиков, а также усилила штат за счет специалистов, ранее работавших на Baldur’s Gate 3 и Kingdom Come: Deliverance 2. Согласно последним заявлениям компании, новая трилогия The Witcher должна выйти в течение ближайших шести.