Браузер Google Disco може створювати веб-програми

Google запустила експериментальний браузер Disco у Chrome Search Labs, що використовує генеративний ШІ не лише для перегляду сайтів, але й створення інтерактивних міні-додатків під конкретні запити користувачів. В основі ідеї – GenTabs, або “згенеровані вкладки”, що працюють на базі моделі Gemini 3.

GenTabs дозволяють перетворювати запит – наприклад, про подорож чи навчання – на функціональний інтерфейс з картами, планами чи картами. Disco організований у форматі «проектів»: браузер одночасно відкриває звичайні веб-сторінки та створює інтерактивну вкладку, що структурує знайдену інформацію та оновлюється в реальному часі.

У Google наголошують, що Disco заохочує переходи на зовнішні сайти, а не замінює їх короткими ШІ-перекладами. У той же час компанія зазначає, що це лише експеримент, а не заміна Chrome, і команда ще визначається, чи GenTabs будуть тимчасовими або ділитися.

Disco та GenTabs вже доступні в Google Search Labs, але для участі потрібно записатися в лист очікування.