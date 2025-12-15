Браузер Google Disco может создавать веб-приложения

Google запустила экспериментальный браузер Disco в Chrome Search Labs, использующий генеративный ИИ не только для просмотра сайтов, но и создания интерактивных мини-приложений под конкретные запросы пользователей. В основе идеи – GenTabs, или «сгенерированные вкладки», работающие на базе модели Gemini 3.

GenTabs позволяют превращать запрос — например, о путешествии или обучении — в функциональный интерфейс с картами, планами или картами. Disco организован в формате «проектов»: браузер одновременно открывает обычные веб-страницы и создает интерактивную вкладку, структурирующую найденную информацию и обновляющуюся в реальном времени.

В Google подчеркивают, что Disco поощряет переходы на внешние сайты, а не заменяет их короткими ИИ-переводами. В то же время компания отмечает, что это только эксперимент, а не замена Chrome, и команда еще определяется, будут ли GenTabs временными или делиться.

Disco и GenTabs уже доступны в Google Search Labs, но для участия нужно записаться в письмо ожидания.