Безкоштовний VPN з’явився у браузері Mozilla Firefox

Mozilla розпочала тестування вбудованого безкоштовного VPN у браузері Firefox. Поки що функція знаходиться на стадії бети, яку компанія називає “новим експериментом”.

Як працює Firefox VPN

Вбудований VPN шифрує та перенаправляє лише трафік усередині браузера, а не всього пристрою. Щоб увімкнути його, достатньо натиснути на піктограму VPN на панелі інструментів. Після активації IP-адреса маскується, а провайдер більше не бачить, які сайти відвідує користувач.

Mozilla обіцяє необмежену швидкість і трафік, а також мінімальний збір даних – лише технічні показники на кшталт стану з’єднання та обсягу переданих даних за день. Ці дані видаляються за три місяці. Історія переглядів, IP-адреси та активність користувачів не зберігаються.

Головна відмінність від платного Mozilla VPN

Функція схожа на існуючий платний сервіс Mozilla VPN, але має важливі відмінності:

Firefox VPN — безкоштовний, вбудований прямо в браузер і захищає лише трафік Firefox.

Mozilla VPN — платний, захищає весь інтернет-трафік пристрою, використовує WireGuard, підтримує роздільне тунелювання, блокування реклами та трекерів.

Поки Firefox VPN автоматично підключається до найближчого стабільного сервера, найчастіше у США. Тому для обходу географічних обмежень (наприклад, Netflix інших регіонів) все ще знадобиться сторонній VPN. Mozilla не уточнила, чи використовує нова функція сервери Mullvad, як у попередній версії.

Як потрапити на тест

Щоб приєднатися до бети, потрібний обліковий запис Mozilla. Доступ видається випадково обраним користувачам – не всі отримають запрошення одразу. Якщо запрошення прийде, на панелі браузера з’явиться піктограма VPN, через яку можна активувати або вимкнути участь у тестуванні.

Нагадаємо, що вбудований безкоштовний VPN також вже давно є у браузера Opera.