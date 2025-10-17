Безкоштовний VPN з’явився у браузері Mozilla Firefox17.10.25
Mozilla розпочала тестування вбудованого безкоштовного VPN у браузері Firefox. Поки що функція знаходиться на стадії бети, яку компанія називає “новим експериментом”.
Як працює Firefox VPN
Вбудований VPN шифрує та перенаправляє лише трафік усередині браузера, а не всього пристрою. Щоб увімкнути його, достатньо натиснути на піктограму VPN на панелі інструментів. Після активації IP-адреса маскується, а провайдер більше не бачить, які сайти відвідує користувач.
Mozilla обіцяє необмежену швидкість і трафік, а також мінімальний збір даних – лише технічні показники на кшталт стану з’єднання та обсягу переданих даних за день. Ці дані видаляються за три місяці. Історія переглядів, IP-адреси та активність користувачів не зберігаються.
Головна відмінність від платного Mozilla VPN
Функція схожа на існуючий платний сервіс Mozilla VPN, але має важливі відмінності:
- Firefox VPN — безкоштовний, вбудований прямо в браузер і захищає лише трафік Firefox.
- Mozilla VPN — платний, захищає весь інтернет-трафік пристрою, використовує WireGuard, підтримує роздільне тунелювання, блокування реклами та трекерів.
Поки Firefox VPN автоматично підключається до найближчого стабільного сервера, найчастіше у США. Тому для обходу географічних обмежень (наприклад, Netflix інших регіонів) все ще знадобиться сторонній VPN. Mozilla не уточнила, чи використовує нова функція сервери Mullvad, як у попередній версії.
Як потрапити на тест
Щоб приєднатися до бети, потрібний обліковий запис Mozilla. Доступ видається випадково обраним користувачам – не всі отримають запрошення одразу. Якщо запрошення прийде, на панелі браузера з’явиться піктограма VPN, через яку можна активувати або вимкнути участь у тестуванні.
Нагадаємо, що вбудований безкоштовний VPN також вже давно є у браузера Opera.
