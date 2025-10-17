Бесплатный VPN появился в браузере Mozilla Firefox

Mozilla начала тестирование встроенного бесплатного VPN в браузере Firefox. Пока функция находится на стадии беты, которую компания называет “новым экспериментом”.

Как работает Firefox VPN

Встроенный VPN шифрует и перенаправляет только трафик внутри браузера, а не всего устройства. Чтобы включить его, достаточно нажать на значок VPN на панели инструментов. После активации IP-адрес маскируется, а провайдер больше не видит, какие сайты посещает пользователь.

Mozilla обещает неограниченную скорость и трафик, а также минимальный сбор данных — только технические показатели вроде состояния соединения и объёма переданных данных за день. Эти данные удаляются через три месяца. История просмотров, IP-адреса и активность пользователей не сохраняются.

Главное отличие от платного Mozilla VPN

Функция похожа на существующий платный сервис Mozilla VPN, но имеет принципиальные различия:

Firefox VPN — бесплатный, встроен прямо в браузер и защищает только трафик Firefox.

Mozilla VPN — платный, защищает весь интернет-трафик устройства, использует WireGuard, поддерживает раздельное туннелирование, блокировку рекламы и трекеров.

Пока Firefox VPN автоматически подключается к ближайшему стабильному серверу, чаще всего — в США. Поэтому для обхода географических ограничений (например, Netflix других регионов) всё ещё понадобится сторонний VPN. Mozilla не уточнила, использует ли новая функция серверы Mullvad, как в предыдущей версии.

Как попасть на тест

Чтобы присоединиться к бете, нужен аккаунт Mozilla. Доступ выдаётся случайно выбранным пользователям — не все получат приглашение сразу. Если приглашение придёт, на панели браузера появится значок VPN, через который можно активировать или отключить участие в тесте.

Напомним что встроенный бесплатный VPN также уже давно есть у браузера Opera.