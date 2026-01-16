Аудіосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro – бюджетна модель від Xiaomi з бездротовим сабвуфером    

Аудіосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro – бюджетна модель від Xiaomi з бездротовим сабвуфером16.01.26
Xiaomi розширила свою аудіосистему, випустивши Redmi Soundbar Динамік 2 Pro – недорогий саундбар з бездротовим сабвуфером та RGB-підсвічуванням. Новинка орієнтована на використання телевізорів та ПК та є універсальним рішенням для дому.
Конструкція та звук
Redmi Soundbar Динамік 2 Pro поставляється з основною звуковою панеллю та закритим сабвуфером. Саундбар оснащений двома проміжними пристроями – двома активними динаміками та двома пасивними радіаторами. Якщо встановити значення під кутом 53°, це дозволить безпосередньо направити звук на слух і змінити ситуацію в момент, коли він встановлений під телевізором або на робочому столі.
Бездротовий сабвуфер
Сабвуфер відібрав 96-мм драйвер, який підтримує нижчі частоти до 60 Гц, за винятком більш глибокого та насиченого басу у фільмах, іграх та музиці. Якщо саундбар і сабвуфер можна скористатися бездротовим способом, то прокладати аудіокабель неефективно. Щоразу, коли телефон споживає достатньо енергії від розетки.
RGB-підсвічування та візуальні ефекти
Обидва модулі оснащені RGB-підсвічуванням з кількома режимами роботи, включаючи синхронізацію світла зі звуком. Підсвічування розміщене в нижніх частинах будівель та будівель, які ідеально підходять для того, щоб відвести світло на верхній поверх, на який встановлений пристрій.
Ціна та доступність
Redmi Soundbar Динамік 2 Pro найбільше продається у Китаї за ціною близько 70 доларів. Інформації про інші моделі на глобальному ринку у різний час не існує.
