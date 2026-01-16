Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером

Xiaomi расширила свою аудиосистему, выпустив Redmi Soundbar Динамик 2 Pro — недорогой саундбар с беспроводным сабвуфером и RGB-подсветкой. Новинка ориентирована на использование телевизоров и ПК и является универсальным решением для дома.

Конструкция и звук

Redmi Soundbar Динамик 2 Pro поставляется с основной звуковой панелью и закрытым сабвуфером. Саундбар оснащен двумя промежуточными устройствами — двумя активными динамиками и двумя пасивными радиаторами. Если установить значение под углом 53°, это позволит вам напрямую направить звук на слух и изменить ситуацию в момент, когда он установлен под телевизором или на рабочем столе.

Бездротовий сабвуфер

Сабвуфер отобрал 96-мм драйвер, который поддерживает более низкие частоты до 60 Гц, за исключением более глубокого и насыщенного баса в фильмах, играх и музыке. Если саундбаром и сабвуфером можно воспользоваться бездротовым способом, то прокладывать аудиокабель неэффективно. Каждый раз, когда телефон потребляет достаточное количество энергии от розетки.

RGB-подсветка и визуальные эффекты

Оба модуля оснащены RGB-подсветкой с несколькими режимами работы, включая синхронизацию света со звуком. Подсветка размещена в нижних частях зданий и строений, которые идеально подходят для того, чтобы отвести свет на верхний этаж, на который установлен пристрой.

Цена и доступность

Redmi Soundbar Динамик 2 Pro больше всего продается в Китае по цене около 70 долларов. Информации о других моделях на глобальном рынке в разное время не существует.