   

Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером

16.01.26

Redmi Soundbar Speaker 2 Pro

 

Xiaomi расширила свою аудиосистему, выпустив Redmi Soundbar Динамик 2 Pro — недорогой саундбар с беспроводным сабвуфером и RGB-подсветкой. Новинка ориентирована на использование телевизоров и ПК и является универсальным решением для дома.

 

Конструкция и звук

 

Redmi Soundbar Динамик 2 Pro поставляется с основной звуковой панелью и закрытым сабвуфером. Саундбар оснащен двумя промежуточными устройствами — двумя активными динамиками и двумя пасивными радиаторами. Если установить значение под углом 53°, это позволит вам напрямую направить звук на слух и изменить ситуацию в момент, когда он установлен под телевизором или на рабочем столе.

 

Бездротовий сабвуфер

 

Сабвуфер отобрал 96-мм драйвер, который поддерживает более низкие частоты до 60 Гц, за исключением более глубокого и насыщенного баса в фильмах, играх и музыке. Если саундбаром и сабвуфером можно воспользоваться бездротовым способом, то прокладывать аудиокабель неэффективно. Каждый раз, когда телефон потребляет достаточное количество энергии от розетки.

 

RGB-подсветка и визуальные эффекты

 

Оба модуля оснащены RGB-подсветкой с несколькими режимами работы, включая синхронизацию света со звуком. Подсветка размещена в нижних частях зданий и строений, которые идеально подходят для того, чтобы отвести свет на верхний этаж, на который установлен пристрой.

 

Цена и доступность

 

Redmi Soundbar Динамик 2 Pro больше всего продается в Китае по цене около 70 долларов. Информации о других моделях на глобальном рынке в разное время не существует.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
770
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
53
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
16.01.26 | 12.45
Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером    
Redmi Soundbar Speaker 2 Pro

Xiaomi расширила свою аудиосистему, выпустив Redmi Soundbar Динамик 2 Pro — недорогой саундбар с беспроводным сабвуфером и RGB-подсветкой.

16.01.26 | 10.30
JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum   
JBL Quantum 950X

JBL представил на CES 2026 г. обновленную серию игровых гарнитур Quantum. В нее вошли сразу три модели – Quantum 950X, Quantum 650X и Quantum 250

16.01.26 | 12.45
Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером
16.01.26 | 10.30
JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum
16.01.26 | 06.56
Не только память. Блоки питания и системы охлаждения тоже подорожают
15.01.26 | 23.05
Мир виртуальных развлечений: как создать атмосферу полного погружения в игру
15.01.26 | 18.50
Battlefield 6 потеряла 90 % активных игроков
15.01.26 | 16.07
HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook представлены на CES 2026
15.01.26 | 13.22
NASA отправит астронавтов на Луну впервые за последние 50 лет
15.01.26 | 10.04
Смартфоны Samsung Galaxy уже поддерживают спутниковую связь Starlink Direct to Cell от Киевстар
15.01.26 | 07.22
Итоги работы Ajax Systems за 2025 год
14.01.26 | 19.08
Вставить гиперссылку в текст Microsoft Word станет проще
14.01.26 | 16.48
Meizu 22 Next — компактный ИИ-датчик настроения пользователя
14.01.26 | 13.20
Что представила Motorola на CES 2026
14.01.26 | 10.31
Электрический кроссовер Kia EV2 имеет запас хода до 448 км
14.01.26 | 07.33
Автомобилем 2026 года в Европе стал Mercedes-Benz CLA
13.01.26 | 19.30
Игровой смартфон RedMagic 11 Air получил 6,85” OLED-дисплей и чипсет Snapdragon 8 Elite с жидкостной системой охлаждения