Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером    

Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером16.01.26
Xiaomi расширила свою аудиосистему, выпустив Redmi Soundbar Динамик 2 Pro — недорогой саундбар с беспроводным сабвуфером и RGB-подсветкой. Новинка ориентирована на использование телевизоров и ПК и является универсальным решением для дома.
Конструкция и звук
Redmi Soundbar Динамик 2 Pro поставляется с основной звуковой панелью и закрытым сабвуфером. Саундбар оснащен двумя промежуточными устройствами — двумя активными динамиками и двумя пасивными радиаторами. Если установить значение под углом 53°, это позволит вам напрямую направить звук на слух и изменить ситуацию в момент, когда он установлен под телевизором или на рабочем столе.
Бездротовий сабвуфер
Сабвуфер отобрал 96-мм драйвер, который поддерживает более низкие частоты до 60 Гц, за исключением более глубокого и насыщенного баса в фильмах, играх и музыке. Если саундбаром и сабвуфером можно воспользоваться бездротовым способом, то прокладывать аудиокабель неэффективно. Каждый раз, когда телефон потребляет достаточное количество энергии от розетки.
RGB-подсветка и визуальные эффекты
Оба модуля оснащены RGB-подсветкой с несколькими режимами работы, включая синхронизацию света со звуком. Подсветка размещена в нижних частях зданий и строений, которые идеально подходят для того, чтобы отвести свет на верхний этаж, на который установлен пристрой.
Цена и доступность
Redmi Soundbar Динамик 2 Pro больше всего продается в Китае по цене около 70 долларов. Информации о других моделях на глобальном рынке в разное время не существует.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером Redmi Xiaomi аудио телевизор
Xiaomi расширила свою аудиосистему, выпустив Redmi Soundbar Динамик 2 Pro — недорогой саундбар с беспроводным сабвуфером и RGB-подсветкой.
JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum CES JBL наушники
JBL представил на CES 2026 г. обновленную серию игровых гарнитур Quantum. В нее вошли сразу три модели – Quantum 950X, Quantum 650X и Quantum 250
Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером
JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum
Не только память. Блоки питания и системы охлаждения тоже подорожают
Battlefield 6 потеряла 90 % активных игроков
HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook представлены на CES 2026
NASA отправит астронавтов на Луну впервые за последние 50 лет
Смартфоны Samsung Galaxy уже поддерживают спутниковую связь Starlink Direct to Cell от Киевстар
Итоги работы Ajax Systems за 2025 год
Вставить гиперссылку в текст Microsoft Word станет проще
Meizu 22 Next — компактный ИИ-датчик настроения пользователя
Что представила Motorola на CES 2026
Электрический кроссовер Kia EV2 имеет запас хода до 448 км
Автомобилем 2026 года в Европе стал Mercedes-Benz CLA