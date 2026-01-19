Apple знову обігнала Samsung на ринку смартфонів

У 2023 і 2024 роках продаж смартфонів Apple iPhone і Samsung Galaxy в глобальному масштабі залишався майже на одному рівні. Втім, за підсумками 2025 року ситуація змінилася. Як випливає зі свіжого звіту Counterpoint Research, саме Apple вперше за кілька років змогла очолити світовий ринок смартфонів, обійшовши свого головного конкурента.

Динаміка ринку у 2025 році

Аналітики зазначають, що у 2025 р. глобальний ринок смартфонів зріс на 2%. Ключову роль відіграв попит у преміальному сегменті, який залишався найбільш стійким на тлі загальної економічної невизначеності. Найбільше від цього виграла Apple: продаж iPhone зріс на 10% порівняно з 2024 роком, що стало найкращим показником серед п’яти найбільших виробників.

Перевага над Samsung

Незважаючи на обмежену модельну лінійку та високий поріг цін, Apple за підсумками року контролює близько 20% світового ринку смартфонів. Це дозволило компанії випередити Samsung, яка з результатом 19% посіла друге місце. Продаж корейського виробника також зріс, але всього на 5%. Основний обсяг постачання Samsung, за оцінками Counterpoint, забезпечила серія Galaxy A, а модель Galaxy A16 вважається найпопулярнішим Android-смартфоном у світі.

Розрив між двома компаніями став ще помітнішим наприкінці року. У четвертому кварталі 2025-го частка Apple досягла 25%, тоді як показник Samsung знизився до 17%.

Регіональні фактори успіху

У Counterpoint пов’язують ривок Apple, перш за все, з сильним продажем iPhone 17 наприкінці року, а також зі стабільним попитом на iPhone 16 в Індії, Японії та країнах Південно-Східної Азії. Саме ці регіони традиційно вважалися оплотом Android-смартфонів. Samsung у свою чергу зберігала позиції у преміальному сегменті завдяки Galaxy S25 та Fold 7, проте зіткнулася з тиском на ринках Латинської Америки та Західної Європи.

Інші гравці та прогнози

Третє місце на світовому ринку стабільно утримує Xiaomi із часткою 13%. Далі розташувалися Oppo та Vivo, кожен з яких контролює близько 8% ринку. У той же час, найвищі темпи зростання у 2025 році продемонстрували Nothing та Google: їх глобальні постачання збільшилися на 31% та 25% відповідно. Незважаючи на це, обидва бренди все ще входять до категорії “Інші”, частка якої загалом скоротилася.

Аналітики Counterpoint Research також попереджають, що у 2026 році світовий ринок смартфонів може скоротитися приблизно на 3%. Серед ключових факторів вони називають подальше зростання цін, пов’язане із кризовими явищами на ринку пам’яті.