Apple знову обігнала Samsung на ринку смартфонів   

Apple знову обігнала Samsung на ринку смартфонів19.01.26
У 2023 і 2024 роках продаж смартфонів Apple iPhone і Samsung Galaxy в глобальному масштабі залишався майже на одному рівні. Втім, за підсумками 2025 року ситуація змінилася. Як випливає зі свіжого звіту Counterpoint Research, саме Apple вперше за кілька років змогла очолити світовий ринок смартфонів, обійшовши свого головного конкурента.
Динаміка ринку у 2025 році
Аналітики зазначають, що у 2025 р. глобальний ринок смартфонів зріс на 2%. Ключову роль відіграв попит у преміальному сегменті, який залишався найбільш стійким на тлі загальної економічної невизначеності. Найбільше від цього виграла Apple: продаж iPhone зріс на 10% порівняно з 2024 роком, що стало найкращим показником серед п’яти найбільших виробників.
Перевага над Samsung
Незважаючи на обмежену модельну лінійку та високий поріг цін, Apple за підсумками року контролює близько 20% світового ринку смартфонів. Це дозволило компанії випередити Samsung, яка з результатом 19% посіла друге місце. Продаж корейського виробника також зріс, але всього на 5%. Основний обсяг постачання Samsung, за оцінками Counterpoint, забезпечила серія Galaxy A, а модель Galaxy A16 вважається найпопулярнішим Android-смартфоном у світі.
Розрив між двома компаніями став ще помітнішим наприкінці року. У четвертому кварталі 2025-го частка Apple досягла 25%, тоді як показник Samsung знизився до 17%.
Регіональні фактори успіху
У Counterpoint пов’язують ривок Apple, перш за все, з сильним продажем iPhone 17 наприкінці року, а також зі стабільним попитом на iPhone 16 в Індії, Японії та країнах Південно-Східної Азії. Саме ці регіони традиційно вважалися оплотом Android-смартфонів. Samsung у свою чергу зберігала позиції у преміальному сегменті завдяки Galaxy S25 та Fold 7, проте зіткнулася з тиском на ринках Латинської Америки та Західної Європи.
Інші гравці та прогнози
Третє місце на світовому ринку стабільно утримує Xiaomi із часткою 13%. Далі розташувалися Oppo та Vivo, кожен з яких контролює близько 8% ринку. У той же час, найвищі темпи зростання у 2025 році продемонстрували Nothing та Google: їх глобальні постачання збільшилися на 31% та 25% відповідно. Незважаючи на це, обидва бренди все ще входять до категорії “Інші”, частка якої загалом скоротилася.
Аналітики Counterpoint Research також попереджають, що у 2026 році світовий ринок смартфонів може скоротитися приблизно на 3%. Серед ключових факторів вони називають подальше зростання цін, пов’язане із кризовими явищами на ринку пам’яті.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Apple знову обігнала Samsung на ринку смартфонів Apple Samsung смартфон
У 2023 і 2024 роках продаж смартфонів Apple iPhone і Samsung Galaxy в глобальному масштабі залишався майже на одному рівні. Втім, за підсумками 2025 року ситуація змінилася
Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам події в Україні телеком
Согласно постановлению Кабмина, спам-звонками считаются вызовы рекламного характера, когда компания звонит по телефону абоненту без его предварительного согласия.
Apple знову обігнала Samsung на ринку смартфонів
Doom запустили на мультиварці
Найпопулярніші статті Вікіпедії у 2025 році
Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A07 5G з кадровою частотою 120 Гц та аккумулятором на 6000 мАг
Аудіосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro – бюджетна модель від Xiaomi з бездротовим сабвуфером
JBL представила три нові ігрові гарнітури серії Quantum
Battlefield 6 втратила 90% активних гравців
HP OmniBook, OmniStudio X та Chromebook представлені на CES 2026
NASA відправить астронавтів на Місяць вперше за останні 50 років