Apple снова обогнала Samsung на рынке смартфонов   

Apple снова обогнала Samsung на рынке смартфонов19.01.26
В 2023 и 2024 годах продажи смартфонов Apple iPhone и Samsung Galaxy в глобальном масштабе оставались почти на одном уровне. Впрочем, по итогам 2025 года ситуация поменялась. Как следует из свежего отчета Counterpoint Research, именно Apple впервые за несколько лет смогла возглавить мировой рынок смартфонов, обойдя своего главного конкурента.
Динамика рынка в 2025 году
Аналитики отмечают, что в 2025 г. глобальный рынок смартфонов вырос на 2%. Ключевую роль сыграл спрос в премиальном сегменте, который оставался наиболее устойчивым на фоне общей экономической неопределенности. Больше всего от этого выиграла Apple: продажи iPhone выросли на 10% по сравнению с 2024 годом, что стало лучшим показателем среди пяти крупнейших производителей.
Преимущество над Samsung
Несмотря на ограниченную модельную линейку и высокий порог цен, Apple по итогам года контролирует около 20% мирового рынка смартфонов. Это позволило компании опередить Samsung, которая с результатом в 19% заняла второе место. Продажи корейского производителя также выросли, но всего на 5%. Основной объем поставок Samsung, по оценкам Counterpoint, обеспечила серия Galaxy A, а модель Galaxy A16 считается самым популярным Android-смартфоном в мире.
Разрыв между двумя компаниями стал еще более заметным в конце года. В четвертом квартале 2025-го доля Apple достигла 25%, в то время как показатель Samsung снизился до 17%.
Региональные факторы успеха
В Counterpoint связывают рывок Apple, прежде всего, с сильными продажами iPhone 17 в конце года, а также со стабильным спросом на iPhone 16 в Индии, Японии и странах Юго-Восточной Азии. Именно эти регионы традиционно считались оплотом Android-смартфонов. Samsung в свою очередь сохраняла позиции в премиальном сегменте благодаря Galaxy S25 и Fold 7, однако столкнулась с давлением на рынках Латинской Америки и Западной Европы.
Другие игроки и прогнозы
Третье место на мировом рынке стабильно удерживает Xiaomi с долей 13%. Далее расположились Oppo и Vivo, каждый из которых контролирует около 8% рынка. В то же время, самые высокие темпы роста в 2025 году продемонстрировали Nothing и Google: их глобальные поставки увеличились на 31% и 25% соответственно. Несмотря на это, оба бренда все еще входят в категорию «Другие», доля которой в целом сократилась.
Аналитики Counterpoint Research также предупреждают, что в 2026 г. мировой рынок смартфонов может сократиться примерно на 3%. Среди ключевых факторов они называют дальнейший рост цен, связанный с кризисными явлениями на рынке памяти.
