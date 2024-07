Acer Swift Go, Swift Edge 16 та Swift X 14 – в Україні вже можна купити 9 оновлених моделей ноутбуків

Компанія Acer оголосила про початок продажу в Україні дев’яти нових ноутбуків із сімейства Swift. Ці різноманітні моделі підійдуть як для шанувальників комп’ютерних ігор та онлайн розваг, так і для виконання завдань, пов’язаних з використанням ШІ. Вебкамера та масив мікрофонів у нових ноутбуках використовують ШІ для покращення якості зображення, фільтрації шумів та розмиття фону. ШІ-функції Acer PurifiedView та Acer PurifiedVoice 2.0 виявляться корисними під час потокових трансляцій, відеоконференцій або командних ігор.

Acer Swift Edge 16

Новий легкий 16-дюймовий ноутбук Acer Swift Edge 16 оснащений металевим корпусом із міцного сплаву та важить всього 1,23 кг. Він включає 8-ядерний процесор AMD Ryzen з графічним ядром Radeon, до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і сховище ємністю до 2 ТБ. OLED-дисплей True Black 500 з роздільною здатністю 3.2 К (3200х2000 пікселів) забезпечує частоту оновлення 120 Гц, охоплення 100% колірного простору DCI-P3 та яскравість 500 нит. За безпеку пристрою відповідають чіп Microsoft Pluton, зчитувач відбитків пальців та функція Windows Hello. Ноутбук також оснащений двома портами USB 4, модулем Wi-Fi 7 та вебкамерою з роздільною здатністю 1440р, що підтримує ШІ-функції.

Acer Swift Go 14/16

Версії Acer Swift Go 14 (SFG14-73T) з діагоналлю 14 дюймів та Swift Go 16 (SFG16-72) з 16-дюймовим екраном засновані на процесорах Intel аж до Core Ultra 9 та графіку ARC Graphics. Модель Swift Go 14 (SFG14-63) використовує платформу AMD та процесори Ryzen серії 8040. Конфігурації передбачають до 32 ГБ оперативної пам’яті та сховище ємністю до 1 ТБ. Варіанти дисплеїв включають як класичні IPS FHD 14 дюймів, так і OLED WQXGA+ панелі. Акумулятор забезпечує до 15 години автономної роботи. Додаткові функції включають підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців, два порти USB 4 Type-C та модуль Wi-Fi 6.

Acer Swift X 14

Ноутбуки Acer Swift X 14 (SFX14-72G) – це потужні системи для роботи, творчості та розваг. Вони використовують процесори Intel до Core Ultra 7 і дискретні відеокарти до NVIDIA GeForce RTX 4070. Конфігурації також можуть містити до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і сховище SSD на 1 ТБ. Все це пропонується у корпусі вагою 1,5 кг. Дисплей OLED 2.8К (2880×1800) з діагоналлю 14,5 дюйма забезпечує частоту 120 Гц та охоплення 100% палітри DCI-P3. Оснащення включає чотири порти USB, два з яких є USB 4 Type-C, сканер відбитків пальців, бездротові інтерфейси Wi-Fi 6E та Bluetooth LE, порт HDMI та зчитувач карт MicroSD.

Купити ноутбуки Acer в Україні можна буде за такими цінами:

Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.002) — від 42 299 грн.

Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.005) — від 49 399 грн.

Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.004) — від 51 499 грн.

Acer Swift Go 14 SFG14-73T (NX.KSMEU.002) — від 53 899 грн.

Acer Swift Go 16 SFG16-72 (NX.KY9EU.003) — від 53 999 грн.

Acer Swift Go 16 SFG16-72 (NX.KY9EU.003) — від 55 697 грн.

Acer Swift Edge 16 SFE16-44 (NX.KTDEU.003) — від 62 699 грн.

Acer Swift X 14 SFX14-72G (NX.KR7EU.003) — від 80 999 грн.

Acer Swift X 14 SFX14-72G (NX.KR8EU.003) — від 86 499 грн.