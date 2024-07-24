Acer Swift Go, Swift Edge 16 и Swift X 14 — в Украине уже можно купить 9 обновленных моделей ноутбуков

Компания Acer объявила о начале продаж в Украине девяти новых ноутбуков из семейства Swift. Эти разнообразные модели подойдут как для поклонников компьютерных игр и онлайн-развлечений, так и для выполнения задач, связанных с использованием ИИ. Вебкамера и массив микрофонов в новых ноутбуках используют ИИ для улучшения качества изображения, фильтрации шумов и размытия фона. ИИ-функции Acer PurifiedView и Acer PurifiedVoice 2.0 окажутся полезными во время потоковых трансляций, видеоконференций или командных игр.

Acer Swift Edge 16

Новый легкий 16-дюймовый ноутбук Acer Swift Edge 16 оснащен металлическим корпусом из прочного сплава и весит всего 1,23 кг. Он включает в себя 8-ядерный процессор AMD Ryzen с графическим ядром Radeon, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и хранилище емкостью до 2 ТБ. OLED-дисплей True Black 500 с разрешением 3.2 К (3200х2000 пикселей) обеспечивает частоту обновления 120 Гц, охват 100% цветового пространства DCI-P3 и яркость 500 нит. За безопасность устройства отвечают чип Microsoft Pluton, считыватель отпечатков пальцев и функция Windows Hello. Ноутбук также оснащен двумя портами USB 4, модулем Wi-Fi 7 и вебкамерой с разрешением 1440р, поддерживающей ИИ-функции.

Acer Swift Go 14/16

Версии Acer Swift Go 14 (SFG14-73T) с диагональю 14 дюймов и Swift Go 16 (SFG16-72) с 16-дюймовым экраном основаны на процессорах Intel вплоть до Core Ultra 9 и графике ARC Graphics. Модель Swift Go 14 (SFG14-63) использует платформу AMD и процессоры Ryzen серии 8040. Конфигурации предусматривают до 32 ГБ оперативной памяти и хранилище емкостью до 1 ТБ. Варианты дисплеев включают как классические IPS FHD 14 дюймов, так и панели OLED WQXGA+. Аккумулятор обеспечивает до 15 часов автономной работы. Дополнительные функции включают подсветку клавиатуры, сканер отпечатков пальцев, два порта USB 4 Type-C и модуль Wi-Fi 6.

Acer Swift X 14

Ноутбуки Acer Swift X 14 (SFX14-72G) — это мощные системы для работы, творчества и развлечений. В них используются процессоры Intel вплоть до Core Ultra 7 и дискретные видеокарты до NVIDIA GeForce RTX 4070. Конфигурации также могут содержать до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и хранилище SSD на 1 ТБ. Все это предлагается в корпусе весом 1,5 кг. Дисплей OLED 2.8К (2880×1800) с диагональю 14,5 дюйма обеспечивает частоту 120 Гц и охват 100% палитры DCI-P3. Оснащение включает четыре порта USB, два из которых являются USB 4 Type-C, сканер отпечатков пальцев, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth LE, порт HDMI и считыватель карт MicroSD.

Купить ноутбуки Acer в Украине можно будет по следующим ценам:

Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.002) — от 42 299 грн.

Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.005) — от 49 399 грн.

Acer Swift Go 14 SFG14-63 (NX.KTSEU.004) — от 51 499 грн.

Acer Swift Go 14 SFG14-73T (NX.KSMEU.002) — от 53 899 грн.

Acer Swift Go 16 SFG16-72 (NX.KY9EU.003) — от 53 999 грн.

Acer Swift Go 16 SFG16-72 (NX.KY9EU.003) — от 55 697 грн.

Acer Swift Edge 16 SFE16-44 (NX.KTDEU.003) — от 62 699 грн.

Acer Swift X 14 SFX14-72G (NX.KR7EU.003) — от 80 999 грн.

Acer Swift X 14 SFX14-72G (NX.KR8EU.003) — от 86 499 грн.