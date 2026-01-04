10-річне дослідження: цифрові пристрої викликають тривожність через роки

Сінгапурські вчені виявили зв’язок між активним використанням екранів в ранньому дитинстві і підвищеною тривожністю в підлітковому віці. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження державного Агентства з науки, технологій та досліджень Сінгапуру (A*Star) та Національного університету Сінгапуру. Робота опублікована у відкритому науковому журналі eBioMedicine, що входить до групи The Lancet.

Як досліджували вплив пристроїв на дітей

Дослідження тривало понад 10 років та охопило 168 дітей. За цей час учасникам тричі проводили МРТ-сканування мозку, відстежуючи зміни на різних етапах розвитку. Аналіз показав, що діти, які проводили значну кількість часу перед екранами до досягнення дворічного віку, демонстрували зміни в структурах мозку, пов’язаних із зоровим сприйняттям, мисленням та контролем поведінки.

Вчені зафіксували ефект так званого “прискореного дозрівання” нейронних мереж. На думку авторів роботи, подібні зміни могли бути спричинені надмірною сенсорною стимуляцією, яку створює екранний контент у ранньому віці. При цьому екранний час у віці трьох-чотирьох років не призводив до аналогічних наслідків, що вказує на особливу вразливість мозку саме в перші роки життя.

Подальші спостереження показали, що діти із зафіксованими змінами мозку у віці близько 8,5 років приймали рішення повільніше за своїх однолітків, а до 13 років частіше зустрічалися з підвищеним рівнем тривожності. В A * Star підкреслюють, що дія екранів у дитинстві може мати відкладені ефекти, які виявляються лише через роки.

Що робити зі шкідливістю цифрових пристроїв

Водночас дослідники зазначають, що потенційна шкода не є незворотною. Відповідно до окремої роботи тієї ж команди, опублікованої у 2024 році, регулярне читання дітям та активна жива взаємодія з батьками здатні приватно компенсувати негативний вплив пасивного екранного часу.

Поява дослідження збіглася з глобальними дискусіями щодо необхідності обмеження цифрових пристроїв для дітей. Зокрема, Міністерство освіти Сінгапуру вже оголосило про введення з січня обмежень на використання смартфонів та розумних годинників у середніх школах, посилаючись на ризики для психічного здоров’я та концентрації уваги учнів.