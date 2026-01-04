10-летнее исследование: цифровые устройства вызывают тревожность спустя годы

10-летнее исследование: цифровые устройства вызывают тревожность спустя годы04.01.26
Сингапурские ученые нашли связь меж активным внедрением экранов в ранешном детстве и завышенной тревожностью в подростковом возрасте. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование государственного Агентства по науке, технологиям и исследованиям Сингапура (A*Star) и Национального университета Сингапура. Работа опубликована в открытом научном журнале eBioMedicine, входящем в группу The Lancet.
Как исследовали влияние устройств на детей
Исследование длилось более 10 лет и охватило 168 детей. За это время участникам трижды проводили МРТ-сканирование мозга, отслеживая конфигурации на разных этапах развития. Анализ показал, что дети, проводившие значительное количество времени перед экранами до достижения двухлетнего возраста, демонстрировали изменения в структурах мозга, связанных со зрительным восприятием, мышлением и контролем поведения.
Ученые зафиксировали эффект так называемого «ускоренного созревания» нейронных сетей. По мнению авторов работы, подобные изменения могли быть вызваны чрезмерной сенсорной стимуляцией, которую создает экранный контент в раннем возрасте. При этом экранное время в возрасте трех–четырех лет не приводило к аналогичным последствиям, что указывает на особую уязвимость мозга именно в первые годы жизни.
Дальнейшие наблюдения показали, что дети с зафиксированными изменениями мозга в возрасте около 8,5 лет принимали решения медленнее своих сверстников, а к 13 годам чаще встречались с повышенным уровнем тревожности. В A*Star подчеркивают, что действие экранов в младенчестве может иметь отложенные эффекты, которые проявляются только спустя годы.
Что делать с вредностью цифровых устройств
Вместе с тем исследователи отмечают, что потенциальный вред не является необратимым. Согласно отдельной работе той же команды, опубликованной в 2024 году, регулярное чтение детям и активное живое взаимодействие с родителями способны частно компенсировать негативное влияние пассивного экранного времени.
Появление исследования совпало с глобальными дискуссиями о необходимости ограничений цифровых устройств для детей. В частности, Министерство образования Сингапура уже объявило о введении с января ограничений на использование смартфонов и умных часов в средних школах, ссылаясь на риски для психического здоровья и концентрации внимания учащихся.
